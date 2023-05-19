تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

مفاجآت وتغييرات كولر..

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر بتشكيل النادي الأهلي أمام الترجي على النحو التالي:

علي لطفي في حراسة المرمي

محمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي في خط الدفاع

مروان عطية وديانج وقندوسي في خط الوسط

وكهربا وبيرسي تاو وعبدالقادر في الهجوم.

الإصابة تبعد الشناوي عن إياب الترجي

وشهد مران الأهلي الأخير غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويعد علي لطفي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء الأهلي بدلا من محمد الشناوي.

وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

غيابات الترجي



في المقابل، يعاني من الترجي من غيابات مؤثرة في صفوفه إضافة استقالة مديره الفني نبيل معلول، عقب خسارة لقاء الذهاب.

ويقود أنيس البوسعايدي الترجي أمام أمام الأهلي في لقاء الليلة، بعد استقالة علي معلول.

ويلعب الفائز من الأهلي والترجي مع المتأهل من صن داونز والوداد، في المباراة النهائية.



غيابات الأهلي

حمدي فتحي للراحة

عمرو السولية للإصابة

محمد الشناوي راحة للاجهاد

محمود متولي للإصابة

كريم فؤاد للإصابة

أكرم توفيق للإصابة

التونسي محمد الضاوي كريستو للإصابة

رامي ربيعة للإصابة

الترجي يفقد 10 لاعبين

غيلان الشعلاني وحمدو الهوني ورياض بن عياد ومحمد أبو زريق ومعز بن شريفية وهاني عمامو ورائد بو شنيبة وغيث الوهابي ومالك المهري وزين الدين ساسي.





