عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت وتغييرات كولر..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك اليوم.. صفقة فرنسية سوبر وطائرة الأبيض تحلق إفريقيا وغيابات أمام أسوان

أخبار الأهلي.. كولر يرفض هذا الأمر ومدرب الترجي يتحدي وبديل حمدى فتحي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي 

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر بتشكيل النادي الأهلي أمام الترجي على النحو التالي: 
علي لطفي في حراسة المرمي 
محمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي في خط الدفاع 
مروان عطية وديانج وقندوسي في خط الوسط
وكهربا وبيرسي تاو وعبدالقادر في الهجوم.

مجموعة مصر.. سر استبعاد منتخب الجابون من أمم أفريقيا تحت 23 سنة

بعد البرازيل .. تفاصيل فشل إقامة ودية منتخب مصر ونظيره المغربي

الإصابة تبعد الشناوي عن إياب الترجي

وشهد مران الأهلي الأخير غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويعد علي لطفي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء الأهلي بدلا من محمد الشناوي.

وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

يد وقدم وطائرة.. الزمالك يعود إلى التتويج والانتصارات محليا وأفريقيا

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. مباراة الزمالك وأسوان مخالفة للوائح الكاف

غيابات الترجي 
 

في المقابل، يعاني من الترجي من غيابات مؤثرة في صفوفه إضافة استقالة مديره الفني نبيل معلول، عقب خسارة لقاء الذهاب.

ويقود أنيس البوسعايدي الترجي أمام أمام الأهلي في لقاء الليلة، بعد استقالة علي معلول.

ويلعب الفائز من الأهلي والترجي مع المتأهل من صن داونز والوداد، في المباراة النهائية.
 

قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يتلقى صدمة قوية في الدوري التونسي

الوداد المنقذ.. حل وحيد أمام منتخب مصر لأزمة مواجهة غينيا

غيابات الأهلي   

حمدي فتحي للراحة
عمرو السولية للإصابة  
محمد الشناوي راحة للاجهاد
محمود متولي للإصابة
كريم فؤاد للإصابة
أكرم توفيق للإصابة
التونسي محمد الضاوي كريستو للإصابة
رامي ربيعة للإصابة

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

الترجي يفقد 10 لاعبين 

غيلان الشعلاني وحمدو الهوني ورياض بن عياد ومحمد أبو زريق ومعز بن شريفية وهاني عمامو ورائد بو شنيبة وغيث الوهابي ومالك المهري وزين الدين ساسي. 
 

 

 

 

 

 

 


 

الترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا بيرسي تاو مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

موضوعات متعلقة

الأهلي يستدرج الترجي لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

كولر يخشى المفاجآت أمام الترجي ويطالب لاعبي الأهلي بالتركيز

ترشيحاتنا

زيلينسكي في طريقه لحضور القمة العربية بجدة

أبو الغيط: قمة جدة فرصة مناسبة لجمع الشمل وتؤكد وحدة صف العرب

نيابة عن تبون.. شاهد| وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة

موعدها وأهم محاورها.. تفاصيل تناول الحوار الوطني قضية الزيادة السكانية

مدرب الأبيض السابق: موسيماني يعترف بمفاوضات الزمالك.. ويفجر مفاجآت مدوية

مجموعة الدول السبع تجدد التزامها بدعم أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. 10 صور تبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي

أبراج تميل للكذب وتضغط على الآخرين لفعله.. تجنبهم

طريقة عمل حواوشي إسكندراني|بمذاق لا يقاوم

أمانة رغم صغر السن.. طفلان يعثران على مبلغ ضخم بطنطا ويعيدانه لصاحبه

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ