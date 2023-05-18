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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد وقدم وطائرة.. الزمالك يعود إلى التتويج والانتصارات محليا وأفريقيا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

عاشت جماهير نادي الزمالك ليلة بيضاء بعد فوز فرق كرة القدم واليد والطائرة فى الدوري المحلي وعلى المستوى الأفريقي وتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكؤوس الإفريقية علي حساب النادي الأهلي.

 

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نجح فى تحقيق الفوز أمام أسوان فى الدوري الممتاز بهدف دون رد.

 

فيما نال فريق الزمالك لليد لقب كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على نظيره النادي الأهلي.

 

وحلقت طائرة الزمالك إفريقيا على مستوي فريق الرجال والسيدات ضمن بطولة إفريقيا للأندية. 

 

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الزمالك يهزم أسوان فى الدوري 

 

انتهت مباراة الزمالك وأسوان بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ظهر الزمالك بشكل جيد في أول 5 دقائق من المباراة ووصل لمرمى فريق أسوان عن طريق تسديدة صاروخية من إبراهيما نداي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن حارس المرمى من إبعادها عن مرماه.

 

ولم يكن الزمالك صاحب الكلمة الأولى بعد مرور الخمس دقائق الأولى، وبدأ فريق أسوان في الاستحواذ على الكرة بشكل منظم، ووصل أكثر من مرة لمرمى الزمالك وهدد محمد صبحي وكان قريبا من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة التاسعة توغل شيكابالا لاعب الزمالك بين دفاعات فريق أسوان، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن علت المرمى بشكل غير جيد.

 

صنع ابراهيما نداي هجمة خطيرة على مرمى أسوان في الدقيقة 20 من عمر المباراة وتلاعب بالدفاع بشكل رائع وسدد الكرة ولكن وضع مدافع أسوان قدمه في الكرة وأبعدها عن المرمى في اللحظة المناسبة.

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة حاصر أسوان فريق الزمالك في منطقة جزائه واقترب بشكل كبير من مرمى محمد صبحي الذي تمكن من حماية مرماه بشكل جيد.

سجل إبراهيما نداي الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة من تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى أسوان، لينهي حكم اللقاء الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-0.

وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة وصل حسام عرفات لاعب أسوان لمنطقة جزاء الزمالك وسدد كرة نحو مرمى محمد صبحي ولكن لم تشكل أي خطورة.

وفي الدقيقة 69 من عمر المباراة سجل الزمالك الهدف الثاني عن طريق متابعة جيدة للاعب أحمد سيد زيزو، ولكن حكم المباراة كان له رأي اخر واحتسب الكرة تسللا.

وطالب لاعبو الزمالك بالعودة لتقنية الـ فار وبالفعل تحدث حكم المباراة لمسؤولي الفار وأشاروا باستكمال اللعب واحتساب الكرة تسللا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 49 ويستقر في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 31  في المركز الـ 12.

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يد الزمالك تتوج بلقب كأس الكؤوس الافريقية

  
توج الفريق الأول لكرة اليد بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي مساء اليوم.


تقدم الفارس الأبيض علي الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 15/11
يقود الفريق فنيا :أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا

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طائرة الزمالك تعبر بطل زامبيا 
 

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره جرين  بافلوز  الزامبي بنتيجة 3-صفر  وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 8 لبطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/12
25/20
25/16

يذكر أن طائرة الزمالك توج بالبطولة 5 مرات أعوام:  1984 و1987و2008و2009و2012.
ويطمح الزمالك في أن يحصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري الممتاز وكأس مصر.

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سيدات الزمالك يهزمن بطل إثيوبيا
 

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك علي نظيره الكحول الاثيوبي بنتيجة 0/3 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بصالة نابل بتونس ضمن منافسات دور ال16 ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة 12 إلى 23 من مايو الحالي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :
16/25
6/25
9/25

يذكر أن فريق سيدات الزمالك فاز علي كل من الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو تيم الكاميروني بنتيجة 0/3  بجولاته السابقة من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي سيدات الطائرة الفائز من بطل نيجيريا وبطل سيشيل غدا الجمعة بدور الثمانية بصالة نابل بتونس .

الزمالك الدوري الممتاز إبراهيما نداي أسوان الأهلى كأس الكؤوس الإفريقية

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