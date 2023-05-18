قبل مواجهة الأهلي والترجي.. مباراة الزمالك وأسوان مخالفة للوائح الكاف

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن مفاجأة صادمة قبل مباراة الأهلي والترجي المقرر اقامتها غدا ‏الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس ، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر اقامتها غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لعب مباراة البنك الاهلي والإسماعيلي ومباراة الزمالك وأسوان باستاد القاهرة فيه مخالفة للائحة دورى أبطال أفريقيا الفصل الثالث المادة 5-2

أضاف : "لا ينبغي تنظيم أي مباراة أو حدث في الملعب الذي يستضيف مباراة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم قبل 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة المقرر.

غضب بصفوف الترجي قبل مواجهة الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو عن كواليس أزمة حادة تخص التنسيق بخصوص مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي سيواجه الترجي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في العاشرة مساء مؤكداً أن الترجي يحق له خوض المران الرئيسي في ستاد القاهرة في نفس التوقيت ليلة المباراة اليوم الخميس.

وأضاف:" الزمالك سيلعب مع أسوان في الدوري اليوم الخميس وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الأفريقي يطلب نقل لقاء الزمالك وأسوان من ستاد القاهرة".

وتابع:" الترجي سيخوض مرانه بعد لقاء الزمالك وأسوان وهناك حالة غضب داخل النادي التونسي لأن تأخير المران سيربك حسابات الجهاز الفني للترجي".

وأكد أن تأخير المران سيرهق لاعبي الترجي وسيؤخر إعدادات الفريق التونسي للمباراة.

