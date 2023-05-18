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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يتلقى صدمة قوية في الدوري التونسي

ياسين مرياح
ياسين مرياح

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الترجي صدمة في الدوري التونسي قبل مواجهة نظيره النادي الأهلي غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مكتب الرابطة التونسية إيقاف مدافع الترجي ياسين مرياح عن النشاط لمدة 4 مباريات وتغريمه بمبلغ قيمته 10 آلاف دينار على خلفية أحداث الديربي أمام النادي الإفريقي .

وتلقى فريق الترجي هزيمة على يد نظيره الافريقي التونسي بهدف دون رد فى الوقت القاتل في إطار منافسات بطولة الدوري المحلي . 

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الترجي فى مواجهة صعبة أمام الأهلي غدا

 

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس ، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .

 

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