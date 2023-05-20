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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 20- 5 - 2023

صدى البلد

ارتدت أسعار الذهب اليوم السبت 20- 5 - 2023 ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع،  في مصر.

ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يبحث عنها المواطنون، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

 

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,629 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,410 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,300 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 1,946 شراء 1,971 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,533 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع بيع 1,513 شراء 1,533 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,400 جنيها
الكيلو بيع بيع 2,594,286 شراء 2,628,571 جنيها

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 20 مايو 2023

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24238.31 ريال$63.55
سعر الذهب عيار 22218.46 ريال$58.25
اسعار الذهب عيار 21208.53 ريال$55.61
اسعار الذهب عيار 18178.74 ريال$47.66
سعر الذهب عيار 14139.02 ريال$37.07
سعر الذهب عيار 12119.16 ريال$31.77
اسعار أوقية الذهب7,412 ريال$1,976
اسعار جنيه الذهب1,668 ريال$444.86
اسعار كيلو الذهب238,313 ريال$63,550
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 20 مايو 2023

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
عيار 24243.25
عيار 22223.00
عيار 21213.00
عيار 18182.50
عيار 14142.00
عيار 12121.50
الاونصة7,571
الجنيه الذهب1,704
الكيلو243,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تقرر إعفاء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب الواردة مع المصريين في الخارج من الرسوم الضريبية - القيمة المضافة - بجانب الإعفاء الجمركي لمدة 6 أشهر.. فيما يتم فرض رسم ضريبة القيمة المضافة بين 6 و11 جنيها لكل جرام على المشغولات الذهبية بجانب الإعفاء الجمركي.

توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء باتاحة دخول المصريين بالخارج من الجمارك بمقتنياتهم من الذهب دون دفع رسوم جمركية.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت شطحات بسبب زيادة الطلب خاصة على السبائك والجنيهات وليس المشغولات، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح بزيادة المعروض في الأسواق وهو ما سيعمل بشكل كبير على خفض الأسعار.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان.

وأوضح ساعد أول وزير التموين أنها ستقام على عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى عدم نقل الصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

وأكد عشماوي أن القرار يساهم في زيادة حجم المعروض، مما يعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

إنشاء مدينة الذهب

وأضاف عشماوي، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات.

وأشار إلى أن مدينة الذهب عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

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