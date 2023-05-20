قدمها نقيب الفلاحين.. طلبات لدعم النشاط الزراعي بقرى بئر العبد

قدم المهندس عبد الحميد الأخرسي نقيب الفلاحين بمحافظة شمال سيناء ، عدة طلبات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، بهدف دعم الوزارة لمحافظة شمال سيناء، ودعم النشاط الزراعي خاصة بقرى جنوب بئر العبد. ووعد الوزير بزيارة قريباً لمحافظة شمال سيناء

٥٠ الف شتلة زيتون:

وشملت المطالب علي سبيل المثال لا الحصر :-

-دعم محافظة شمال سيناء بـ ٥٠٠٠٠ شتلة زيتون

- دخول الأسمدة العضوية والكيماوية باستثناء النترات حتي اشعار آخر .

- بحث صرف التعويضات عن الأراضي الزراعية المحصورة والمتضررة من جراء العمليات بالمحافظة .

- بحث ملفات التقنين المسددة لرسم المعاينة ورسوم الفحص واتخاذ القرار المناسب حسب ظروف كل منطقة .

_ تفعيل دور الجمعيات الزراعية بشمال سيناء

- التعجيل بفحص وصرف مستحقات تعويضات المزارعين عن ما لحقهم من خراب .. ليكون حافزا لتضحياتهم بتوفير مصدر رزق لهم تقديرا للظروف المعيشية الصعبة .

_ دراسة انشاء مبني ارشاد زراعي متطور بقرية رمانة