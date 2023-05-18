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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء جمعية إحياء التراث المصري

لقاء أعضاء جمعية
لقاء أعضاء جمعية إحياء التراث المصري

التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية أحياء التراث المصري، برئاسة الدكتور هشام الشاذلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور أعضاء الجمعية، منهم الدكتورة منى عبد الهادي، الأستاذ بكلية البنات في جامعة عين شمس، وعزة جبر، بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة هالة نوير، رئيسة نشاط في مفاعل أنشاص، والفنانة التشكيلية دنيا الشونى، والدكتورة أميرة جلال، أستاذة وطبيبة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونيفين السيد، المستشار المالي بالبنك المركزي.

 

تنشيط السياحة الداخلية

وأكد المحافظ عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء بتوجيهات من القيادة السياسية، مشيرًا إلى قيام المحافظة بتنشيط السياحة الداخلية سواء سياحة الاصطياف أو السياحة الثقافية لزيارة معالم المحافظة.

وقال إن شمال سيناء حباها الله بطبيعة خلابة ساحرة وطقس معتدل الحرارة وشواطئ تمتد لأكثر من 300 كيلو متر ومحميات طبيعية، كمحمية الزرانيق، وبحيرات مثل بحيرة البردويل التي تعد من أنقى بحيرات العام وتجود بأنواع مختلفة من الأسماك والقشريات، فضلًا عن الثروات الطبيعية مثل جبال الرخام والرمل الزجاجي وغيرها من الثروات الطبيعية.

وطالب المحافظ المواطنين من مختلف المحافظات المصرية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وجوها الساحر وشواطئها، معلنًا عن افتتاح موسم الصيف في مختلف شواطئ المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن زيارة أعضاء الجمعية لمحافظة شمال سيناء زيارة تضامنية للتعرف على المحافظة واستكشاف تراثها الطبيعي والإنساني والثقافي، لافتًا إلى أن وفد الجمعية يضم 35 عضوًا.

وأضاف أن جمعية إحياء التراث المصرى جمعية ثقافية خيرية، تهدف رحلتها إلى شمال سيناء لتنشيط السياحة بالمحافظة وتقديم خدمات للمجتمع المدني والترفيه والاستمتاع بزيارة بحيرة البردويل ومحمية الزرانيق كتراث طبيعي وقلعة العريش كتراث تاريخي والاستمتاع بجمال الشواطئ بالمحافظة وجوها الساحلي المنعش، كما سيقوم أعضاء الجمعية بجولة حرة بوسط مدينة العريش للتسوق وشراء المنتجات السيناوية.
 

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سيناء إحياء التراث جمعية المصري

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