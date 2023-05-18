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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بنخل في شمال سيناء عن أمراض الصيف وطرق الوقاية منها

ندوة لنخل عن الوقاية
ندوة لنخل عن الوقاية من الأمراض

 


نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء،  ندوة بديوان عام الإدارة التعليمية بنخل ، عن الأمراض التى تنتقل فى فصل الصيف وطرق الوقاية منها، بناًء على بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ،  وذلك تحت إشراف محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ،و محمود رمضان صالح مراقب أول ترصد الأمراض المعدية بإدارة نخل الصحية ، وتحت رعاية  عز عزازى حميد مدير عام الإدارة التعليمية بنخل .

حيث تم مناقشة بعض أمراض الصيف مثل : التسمم الغذائى ( المسببات - طرق الوقاية )    الإجهاد الحرارى ( ضربة الشمس ) ،وأهمية شرب المياه بصورة كافية ، حروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية ،و مرض التيفويد ( طرق العدوى والوقاية ) .

 

الفحص الطبى:

 

وتم التوصية بإتباع السلوكيات الصحية السليمة ومنها :
️الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون. ، أهمية تناول الفواكه والخضروات بكمية وفيرة. ، والحرص على شرب كمية كبيرة من الماء. 

كما تم التنويه عن أهمية الفحص الطبى قبل الزواج وعمل التحاليل اللازمة وتشمل ( الكشف المبكر عن الإلتهاب الكبدى الوبائى B والإلتهاب الكبدى الوبائى C وفيروس نقص المناعة بالإضافة السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وتحاليل فصيلة الدم ومعامل RH والهيموجلوبين )

وتم التنويه عن أهمية المشاركة الإيجابية فى المبادرات الرئاسية مثل : مبادرة صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى.،مع  تواجد فريق تطعيم الكورونا يوميًا بمكتب صحة نخل. 
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نخل الأمراض الصيف الوقاية طرق

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