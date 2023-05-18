ندوة بنخل في شمال سيناء عن أمراض الصيف وطرق الوقاية منها



نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، ندوة بديوان عام الإدارة التعليمية بنخل ، عن الأمراض التى تنتقل فى فصل الصيف وطرق الوقاية منها، بناًء على بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، وذلك تحت إشراف محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ،و محمود رمضان صالح مراقب أول ترصد الأمراض المعدية بإدارة نخل الصحية ، وتحت رعاية عز عزازى حميد مدير عام الإدارة التعليمية بنخل .

حيث تم مناقشة بعض أمراض الصيف مثل : التسمم الغذائى ( المسببات - طرق الوقاية ) الإجهاد الحرارى ( ضربة الشمس ) ،وأهمية شرب المياه بصورة كافية ، حروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية ،و مرض التيفويد ( طرق العدوى والوقاية ) .

الفحص الطبى:

وتم التوصية بإتباع السلوكيات الصحية السليمة ومنها :

️الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون. ، أهمية تناول الفواكه والخضروات بكمية وفيرة. ، والحرص على شرب كمية كبيرة من الماء.

كما تم التنويه عن أهمية الفحص الطبى قبل الزواج وعمل التحاليل اللازمة وتشمل ( الكشف المبكر عن الإلتهاب الكبدى الوبائى B والإلتهاب الكبدى الوبائى C وفيروس نقص المناعة بالإضافة السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وتحاليل فصيلة الدم ومعامل RH والهيموجلوبين )

وتم التنويه عن أهمية المشاركة الإيجابية فى المبادرات الرئاسية مثل : مبادرة صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى.،مع تواجد فريق تطعيم الكورونا يوميًا بمكتب صحة نخل.

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