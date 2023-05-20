عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل صيغة للاستغفار تمحو الذنوب.. احرص عليها يوميا

صدى البلد

يعد الاستغفار بمثابة كفارة للمجلس، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك: إلا غفر له ما كان  في مجلسه ذلك» رواه الترمذي

أفضل استغفار يحبه الله 
ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء يقال حين يأوى الإنسان إلى فراشه للنوم، فيغفر الله تعالى بهذه الكلمات الذنوب والخطايا، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» أخرجه ابن حبان في صحيحه.

دعاء الاستغفار قبل النوم 
وفي صحيح البخاري ما يقرب منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته».

دعاء الاستغفار الاستغفار أفضل استغفار يحبه الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

%3.3 انخفاضا فى أسعار الذهب محليا والجرام يفقد 600 جنيه خلال أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

3 وفيات و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث انهيار منزل الترامسة بقنا 

محمد رمضان يثير الجدل بسبب سعر قميصه بعد أزمة الدولارات| رقم صادم

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ