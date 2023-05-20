بالأسماء..إصابة 3 طلاب بإغماء خلال إمتحانات الإعدادية والثانوي في الشرقية

أصيب 3 طلاب بعدد من اللجان الإمتحانية بالشهادة الإعدادية والثانوية بمحافظة الشرقية اليوم خلال أداء إمتجان مادة اللغة العربية بحالات إغماء وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف الي المستشفيات القرية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية انه شهدت اللجنة الإمتحانية بالمدرسة الثانوية بنات بلبيس إصابة كلا من الطالبة "مريم ن م" 15 سنة بإغماء والطالبة "مريم م ح" 15 سنة بحالة إغماء وتم نقلهم الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وشهدت اللجنة الإمتحانية بمدرسة المستشار جلال الدين الإعدادية أصابة الطالب "نبيل ق م" 15 سنة مقيم قرية كراديس بمركز ديرب نجم بحالة إغماء وتم نقله الي مستشفي ديرب نجم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.