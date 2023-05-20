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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المنافسات الختامية للقاء الرياضي لمشروع «قادرون باختلاف» في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، انطلاق منافسات اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم (قادرون باختلاف)، بالصالة المغطاة في الغردقة. 

وأعلن موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة بالبحر الأحمر، عن استقبال الوفود المشاركة في اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم من 20 محافظة.

وتقام المنافسات في "خماسي كرة القدم رجال - تنس الطاولة  سيدات ورجال - كرة الطائرة جلوس سيدات ورجال"، حيث بدأت اليوم السبت، منافسات ألعاب القوى 100 متر ودفع الجلة ورفع الأثقال، وتقام المنافسات الرياضية بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بالغرفة " الصالة المغطاة". 

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