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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الكرة الشاطئية يواجه عمان فى نهائي كأس العرب اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى فى التاسعة مساء اليوم السبت منتخب عمان فى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب المقامة فى السعودية.

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منتخب الشاطئية يهزم فلسطين

وحقق منتخب الشاطئية الفوز على منتخب فلسطين فى مباراة الدور قبل النهائي بأربعة أهداف أحرزها الحسيني طة هدفين ومصطفي شيكا وحسان محمد هدف لكل لاعب.

ويرأس بعثة منتخب الشاطئية محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك وأحمد سامى المدير الإداري واسلام شاكر مدير المهمات.

وتضم قائمة لاعبو منتخب الشاطئية كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طة.

منتخب الشاطئية منتخب عمان كأس العرب منتخب فلسطين الحسيني طة اتحاد الكرة

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