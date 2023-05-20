طالبة سورية تصاب بالذهول بعد اختفاء إجابتها من الورقة.. تفاصيل

واقعة غريب حدثت مع طالبة سورية عندما تفاجئت بحصولها على صفر في إحدى المواد رغم اجابتها عن الأسئلة بشكل صحيح.

وعرضت قناة العربية الإخبارية ، تقريرا أفاد أن الطالبة اعترضت لدى ادارة الجامعة التي اكتشفت أن ورقتها بيضاء تحتوي فقط على الأسئلة دون اجابات ما اصاب الطالبه بالذهول؛ والجامعة استعانت بكاميرات المراقبة التي أثبتت أن الطالبة كانت تجيب فعلا ووسط استغراب الجميع.

وأكد التقرير أن الشكوك إنحصرت حول القلم الذي يبدو للوهلة الأولى عاديا لكن توجد عليهم ملاحظة بالانجليزيه بأن حبره يختفي بعد الكتابة ولن يعود الا بوضع الورقة في درجة حراره-10 في الثلاجه ووضعت الورقه اخيرا في ثلاجة الجامعة لتظهر اجابات الطالبه ويتم اعادة تصحيح ورقتها من جديد.