فريق "رقص مال" يطرح أغنية عفروتو تايب بيت

أطلق فريق "رقص مال" الجولة الرابعة من مشروعه الغنائي الكبير "شهر مال" منذ قليل بأغنية "عفروتو تايب بيت"، للرابر مروان موسى، ضمن ألبومه المصغر الذي يحمل عنوان "3".

منذ بداية المشروع قدم مارو موسيقى وكلمات نارية تتماشى مع التصميم الفني لغلاف الألبوم، الذي يحمل صورة نيران مشتعلة بلا توقف.



وفي تراكه الأول "أفريقيا وأمريكا" احتفل مروان على طريقته بجائزته في 2022، "أفضل رابر في أفريقيا وما حدش بارك لي"، وأظهر مروان في ألبومه المصغر "3" اهتماما بلون من الراب المفعم بالطاقة والحيوية، يكتسب قوته من الكلمات العميقة والمؤثرة، التي تحمل الكثير من المعاني المزدوجة، بجانب لمحات صريحة عن حياة الفنان وأفكاره الشخصية.

وتخطى تراك "أفريقيا وأمريكا" حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من أسبوع بعد انطلاقه.



وأكد مروان من جديد على هذا المعنى في "باشا أنا كبير"، تراكه الثالث من الألبوم، عندما قال: أنا سايب المجال يتصافعوا، كدا كدا بكره حيتصفّوا. وحملت الأغنية ملامح صوتية من موسيقى EDM الإليكترونية، مع طبقات كثيفة من المؤثرات التي ينفرد بها مروان موسى.



تراك "عفروتو تايب بيت" يحمل اسما مثيرا للفضول، كما تشير معلومات الأغنية إلى مشاركة "كريم موسى"، مما جعل البعض يتساءلون عما إذا كان صاحب الظهور الأول ينتمي لعائلة مروان موسى.

والأغنية من توزيع وهندسة صوت لمروان موسى، كالمعتاد.

إنزو في "حكاية لزمان"

وتستمر الجولة الرابعة بتراك كريم انزو "حكاية لزمان"، بمشاركة مروان وعفروتو. الأغنية هي الرابعة في ألبوم "المطاحن" الذي يشارك به إنزو في مشروع "شهر مال"، وفيها يواصل الأجواء الموسيقية القاتمة، التي تعكس انطباعاته عن شارع المطاحن بمنطقة "الطالبية" التي يعيش بها قرب الهرم الأكبر.

حتى الآن أصدر إنزو ضمن ألبومه "المطاحن" أغنيات "خواجاية ونيكول سابا ومكانش قصدي"، وهي أغنيات قدّم فيها إنزو نبرة هادئة وطاقة موسيقية ناعمة و"ضبابية".

"حكاية لزمان" لكريم إنزو من توزيع مروان موسى، الذي يشارك مع عفروتو في غناء التراك، ما يجعل الأغنية فرصة لتقديم "خلطة" فنية تجمع بين مطربي الراب الثلاثة في أجواء المطاحن "الخافتة" كما يعكسها غلاف الألبوم.

أغنية "حكاية لزمان" تصدر الأحد 21 مايو 2023.

الضبع يتحدث عن نفسه

التراك الثالث في الجولة الرابعة هو "أنا" للرابر كريم الضبع، وفيه يواصل المغامرة الشعبية، التي اعتبرها بعض جمهور "رقص مال" أكثر تجارب مشروع "شهر مال" وضوحا في الفكرة.

ضمن ألبوم "عودة الضبع" استخدم كريم الآلات الشعبية مثل المزمار، وغنى بالأوتوتيون على المقامات الشرقية في أغنيتي "سايق سوق"، التي اقتربت من 100 ألف مشاهدة بعد أيام من إطلاقها، و"أبو جالوم".



وفي أغنيته الثالثة "معرفنيش" تعاون مع الفنان وزة منتصر، الذي قدم الأغنية بتوزيع شعبي يذكرنا بأجواء الجيل الذهبي للمهرجانات قبل عدة أعوام.

في أغنية "أنا" التي تصدر الاثنين 22 مايو 2023 يغني الضبع على موسيقى من توزيعه، فهل يواصل هذه التجربة الشرقية؟.

يونيو لديه 100 واحدة.. وأكثر

"100 واحدة" هي الأغنية الرابعة للرابر يونيو في ألبومه "2000 وكام"، الذي يشارك به في مشروع شهر مال.

ورغم أن الألبوم متنوع في بصمته الصوتية حتى الآن، فإن الرابط الفني الواضح بين الأغنيات هو شخصية يونيو التي تتسم بالتلقائية والصراحة غير المعتادة.

حتى الآن قدم يونيو 3 أغنيات في ألبومه المصغر الجديد، ترسم صورة لحياة طالب الجامعة المصري، الذي يحلم بالنجاح الكبير في الموسيقى. وفي تراكي "جريزمان" و"2000 وكام" غنى يونيو على إيقاع "دريل" المعروف بعنفه وقوته ومحتواه الهجومي، لكنه قدمه بطريقة هادئة وتأملية، مع لمسات من السخرية وخفة الظل أحيانا.





عفروتو يختتم الجولة الرابعة

"دبلة" عفروتو هي تراكه الرابع في الألبوم المصغر "بلاد"، بمشاركة الرابر الصاعد زياد ظاظا.

وأصبح ألبوم عفروتو الجديد عملا غير قابل للتوقعات، بسبب التنوع الكبير في أنواع الموسيقى، من المذاق الشعبي في "لاسعين" إلى التراب في "ألترا أتاك" التي سجلت 100 ألف مشاهدة في يومها الأول، والـ R&B في "مطلوب".



وفي الجولة الثالثة من "شهر مال" شارك عفروتو بتراك "مطلوب" مع الموزع المعروف "الوايلي"، في عمل رومانسي على غرار أغنية "حالة" التي أطلقها "عفرت" في ليلة رأس السنة الجديدة 2023.

رغم هذا ترتبط كل أغاني الألبوم المصغر بعامل مشترك واحد، هو فكرة "بلاد" زارها عفروتو، يستدعيها مع الكثير من الذكريات والمغامرات التي عاشها الرابر في العام الأخير خلال جولاته الفنية

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المعروف أن زياد ظاظا برع في تقديم أغنيات على إيقاع "دريل"، كما قدم عفروتو أول تجاربه مع الدريل في تراك "بهظ" قبل شهور، فهل تأتي "دبلة" على إيقاع دريل أم أن هناك مفاجأة؟ "دبلة" تصدر يوم الأربعاء 24 مايو 2023.