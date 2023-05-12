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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفروتو بموتوسيكل على مسرح ساوند كلاش

حفل عفروتو
حفل عفروتو

صعد عفروتو على مسرح حفل ساوند كلاش بمتوسيكل وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة.

 

فرقة مسار إجباري 

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي فى أمستردام يوم 18 مايو الجاري، ضمن جولتهم الصيفية فى أوروبا.

من ناحية أخرى، طرح المطرب هانى الدقاق عضو فرقة مسار إجباري أغنية "كأني بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

أغنية كأني بعيش من كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان هاني الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

وكان فريق مسار إجباري قد قدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنيتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.
 

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع

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