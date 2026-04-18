بيانات ملاحية تُظهر عبور قافلة نفط عبر مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز بأن بيانات تتبع السفن أظهرت عبور قافلة من ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، في مؤشر على استئناف جزئي لحركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالميًا.

تفاصيل القافلة

بحسب بيانات ملاحية حديثة، شوهدت القافلة وهي تغادر منطقة الخليج وتعبر المضيق،

يمثل عبور هذه القافلة تطورًا لافتًا، خاصة بعد فترة من التوترات التي أثرت على حركة الملاحة في المضيق، حيث:

كان العديد من السفن يتجنب المرور بسبب المخاطر الأمنية

تعرضت الإمدادات النفطية العالمية لاضطراب كبير

تراجعت حركة الشحن بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية

الوضع الإقليمي

يأتي هذا التحرك بعد إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، ضمن ترتيبات مرتبطة بتهدئة إقليمية مؤقتة، وهو ما انعكس سريعًا على الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط مع توقعات بزيادة المعروض