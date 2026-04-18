تحمل علم مالطا .. عبور أول سفينة تحمل ركابا مضيق هرمز

عبرت سفينة سياحية ترفع علم مالطا، الجمعة، مضيق هرمز كأول سفينة ركاب تعبر المضيق منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

و نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شركة تتبع السفن “مارين ترافيك” القول بأن أعداداً محدودة من السفن عبرت الممر المائي، الجمعة، في ظل تصريحات متضاربة من مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بشأن إمكانية استخدامه خلال وقف إطلاق النار.

كما تم رصد ‌مجموعة تضم نحو ​20 ⁠سفينة، من بينها ⁠سفن حاويات وسفن شحن سائب وناقلات ​نفط، وهي تتحرك في الخليج باتجاه ⁠مخرج مضيق ​هرمز، ​مساء الجمعة.

وبالأمس ؛ أعلنت السلطات الإيرانية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية وذلك بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في بلبنان .