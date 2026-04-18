واشنطن تتمسك بـ"الخطوط الحمراء".. وطهران تأمل في اتفاق قريب

في تطور جديد يعكس حساسية المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين من الجانبين مواقف متباينة، تجمع بين التشدد الأمريكي والتفاؤل الحذر من الجانب الإيراني.

مسؤول أمريكي: لا تنازل عن الخطوط الحمراء

أكد مسؤول أمريكي أن إدارة دونالد ترامب لن تقدم تنازلات بشأن ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" خلال المفاوضات مع إيران.

وأوضح أن هذه الخطوط تتعلق بشكل أساسي بملفات حساسة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني، والضمانات الأمنية، إضافة إلى دور طهران في المنطقة.

ويعكس هذا تمسك واشنطن بموقف صارم، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.

طهران: أمل في اتفاق مبدئي قريب

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وأشار المسؤول إلى أن المفاوضات تشهد تقدمًا نسبيًا، وأن هناك رغبة متبادلة في تقليل التصعيد، ما يفتح الباب أمام تفاهمات أولية قد تمهد لاتفاق أوسع لاحقًا.

فجوة بين التشدد والتفاؤل

تعكس هذه التصريحات فجوة واضحة بين موقفين:

واشنطن: تركز على الحفاظ على شروط صارمة دون تنازل

طهران: تبدي مرونة نسبية وتسعى لاتفاق سريع