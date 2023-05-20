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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمنتزه ثان شرقي الإسكندرية

افتتاح سيارة مهنتك
افتتاح سيارة "مهنتك مستقبلك" بالعصافرة شرقي الإسكندرية

افتتحت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، السيارة المتنقلة لمبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي أطلقها عبد الفتاح السيسي ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين علي المهن والحرف المختلفة. 


وخلال الافتتاح، تم تفقد السيارة المتمركزة بشارع 30 عرامة بالعصافرة قبلي لتعليم الشباب المهن اليدوية، بحضور الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، والدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب، وممثلين عن مديرية القوى العاملة، وممثلي حزب مستقبل وطن، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة الميدانية والطرق بالمنتزه ثان ومختلف ممثلي المرافق المختلفة من صرف صحي وكهرباء وغاز وإتصالات وغيرها.


وقال النائب محمد الحمامي، إن المهن الموجودة في المبادرة تعتبر من أكثر احتياجا في سوق العمل حيث تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية والاستثمار للاقتصاد المصري.

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وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دشن مبادرة حياة كريمة، منذ سنوات لتطوير الريف المصري، والتي تعتبر حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة، لكن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى التركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنمية الفرد ومهاراته وخاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.


بدورها، أكدت الدكتورة رباب مدني، أهمية المبادرة وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع  النواب و المجتمع المدني لتدعيم المبادرات الرئاسية الداعمة لحياة كريمة، لرفع مستوى المعيشة للمواطن السكندري.


وأضافت أن المبادرة تعد تجسيداً عملياً لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.


جاء ذلك بحضور إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وحسن ذوق القائم بأعمال أمين قسم المنتزه ثان بحزب مستقبل وطن، ومالك المرزوقي الأمين المساعد، وماجد جمال أمين التنظيم، وحمدي الشيباني أمين العضوية، وعمرو الاسناوي أمين الاسكان والمرافق، وعبدالله إبراهيم أمين الشئون البرلمانية، ومحمد السقعان أمين وحدة العصافرة قبلي.

الاسكندرية الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفئات المجتمعية اللواء محمد الشريف المبادرات الرئاسية

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