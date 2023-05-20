عرفتوه.. بلقيس تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

أصدرت النجمة الإماراتية بلقيس فيديو كليب اغنيتها الجديدة "عرفتوه"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية.

أغنية "عرفتوه

أغنية "عرفتوه" من كلمات مشاري ابراهيم، الحان عبدالعزيز لويس، توزيع علي المتروك

وكانت بلقيس قد اعلنت من قبل ان هذه الأغنية هي تكملة لأغنيتها الشهيرة "انتهى" وتعاونا فيها مع نفس فريق العمل.

فبعد ان انتهت العلاقة مع الحبيب في “انتهى” تتحدث بلقيس في هذه الاغنية عن عودته معتذراً بعد فترة وهو يحاول ان يرجع اليها، لتذكره بكلمات الأغنية بكل ما فعله بها من قبل.

وكانت إختتمت الفنانة بلقيس حفلات عيد الفطر بعد إحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، حيث قدمت في ثالث ليالي العيد حفلاً غنائياً في الكويت وخلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عدد من الأغنيات التراثية الكويتية.