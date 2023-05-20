عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرفتوه.. بلقيس تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

بلقيس
بلقيس

أصدرت النجمة الإماراتية بلقيس فيديو كليب اغنيتها الجديدة "عرفتوه"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية.

أغنية "عرفتوه

أغنية "عرفتوه" من كلمات مشاري ابراهيم، الحان عبدالعزيز لويس، توزيع علي المتروك

وكانت بلقيس قد اعلنت من قبل ان هذه الأغنية هي تكملة لأغنيتها الشهيرة "انتهى" وتعاونا فيها مع نفس فريق العمل.

فبعد ان انتهت العلاقة مع الحبيب في “انتهى” تتحدث بلقيس في هذه الاغنية عن عودته معتذراً بعد فترة وهو يحاول ان يرجع اليها، لتذكره بكلمات الأغنية بكل ما فعله بها من قبل.

وكانت إختتمت الفنانة بلقيس حفلات عيد الفطر بعد إحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، حيث قدمت في ثالث ليالي العيد حفلاً غنائياً في الكويت وخلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عدد من الأغنيات التراثية الكويتية.

بلقيس عرفتوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

شغل عصابات.. ميدو يرد على طلب رحيل أوسوريو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

المطرب أكمل رسلان يكشف تجربته مع الحبس : اتقبض عليا في المسرح

شاهد.. بتول بني تطرح أغنية عجقة مشاعر عبر يوتيوب

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

تعرف على إيرادات فيلم يوم 13 في السينما أمس

أخبار الفن..وفاة ٢ فنانين ..ومي سليم تتعرض لحادث سير مروع و مفاجأة في قضية وفاء مكي

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان محمد الأدنداني

أحمد الفيشاوي ومسلم يطرحان الأغنية الدعائية بفيلم رهبة.. فيديو

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ