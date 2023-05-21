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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب 804 طلاب عن امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

امتحان الشهادة الإعدادية
امتحان الشهادة الإعدادية


تلقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

و أدى اليوم الأحــد الموافق 21 مايو طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و 884 طالب وطالبة ، وغياب 804 طالب ، بنسبة حضور 99,03 %، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة ، ولم يتم رصد أي شكاوي من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية .


كما تلقي محافظ المنوفية تقريراً عن انتظام سير امتحانات النقل الثانوي لعام 2023 ، وأدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 35 ألف و 866 طالب وطالبة ، بنسبة حضور 99,19 % ، وكذا إنتظام سير إمتحانات الدبلومات الفنية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 33 لجنة ، وحضور  4358 طالب ، وغياب 70 طالب ، بنسبة حضور 98,4 % ، وبدأت الامتحانات في المواعيد المحددة وحسب جدول الامتحان ، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي بلاغات تعرقل سير الامتحانات .

علوم إعدادية المنوفية في مستوي الطالب المتوسط

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يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي المتابعة اليومية لمنظومة العملية الإمتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

الشهادة الإعدادية المنوفية امتحان مادة العلوم امتحانات الشهادة الاعدادية سير الامتحانات

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