علوم إعدادية المنوفية في مستوي الطالب المتوسط

تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية ، لجنة مدرسة كفر هورين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية ، حيث تفقد لجان المدرسة في مادة ( العلوم ) والتي بدأ الامتحان.

و اطمأن الفولي على سلامة أوراق الأسئلة وخلوها من الأخطاء المطبعية ووضوح الخط بها ،وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والامتحان يسيرُ سيرٱ حسنٱ .

وأكد علي ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقرارات الوزارية لسير الامتحانات والوصول بها إلى بر الأمان، مشددا بضرورة توفير جو مناسب للطلاب والطالبات طوال فترة الامتحانات، وإزالة أية معوقات تظهر في وقتها ، لتيسير العملية الامتحانية علي أبنائنا الطلاب .



كما تابع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية ، لجنة مدرسة قويسنا الرسمية للغات بإدارة قويسنا التعليمية والمدرسة يُمتحن بها أيضا لجنة مدرسة التوحيد الإعدادية و تتكون المدرسة من (6) لجان و حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم وعددهم ( 111) طالب وطالبة ، الرسمية للغات (5) لجان ومدرسة التوحيد "لجنة" واحدة فقط.

و تفقد مدير تعليم المنوفية جميع لجان المدرسة بما فيهم لجنة مدرسة التوحيد و اطمأن الفولي على انتظام سير العملية الامتحانية بالمدرسة.

وفي نفس السياق، تفقد الفولي امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مدرسة قويسنا الرسمية للغات حيث يؤدي ( 27 ) طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية .

وأكد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على الإجابات النموذجية في هدوء وأيضا بث الطمأنينة في نفوسهم ومنع أية تكدير تعكر صفو الامتحانات لتيسير العملية الامتحانية علي أبنائنا الطلاب .

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية