عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علوم إعدادية المنوفية في مستوي الطالب المتوسط

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

تابع  محمود الفولي، مدير  مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية ، لجنة مدرسة كفر هورين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية ، حيث تفقد لجان المدرسة  في مادة ( العلوم )  والتي بدأ الامتحان.

و اطمأن الفولي على سلامة أوراق الأسئلة وخلوها من الأخطاء المطبعية ووضوح الخط بها ،وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والامتحان يسيرُ سيرٱ حسنٱ .

وأكد علي ضرورة  الالتزام بكل الضوابط والقرارات الوزارية لسير الامتحانات والوصول بها إلى بر الأمان، مشددا   بضرورة توفير جو  مناسب  للطلاب والطالبات طوال فترة الامتحانات،  وإزالة  أية معوقات تظهر  في وقتها  ، لتيسير العملية الامتحانية علي أبنائنا الطلاب .
 

محافظ المنوفية: 5 آلاف جنيه لدعم فريق كرة القدم للصم والبكم بقويسنا

بيطري المنوفية: تحصين 376 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

كما تابع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية ، لجنة مدرسة قويسنا الرسمية للغات بإدارة قويسنا التعليمية والمدرسة  يُمتحن بها أيضا لجنة مدرسة التوحيد الإعدادية  و تتكون  المدرسة  من (6) لجان و حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم  وعددهم ( 111) طالب وطالبة ، الرسمية للغات (5) لجان ومدرسة التوحيد "لجنة" واحدة فقط.

 و تفقد مدير تعليم المنوفية جميع  لجان المدرسة بما فيهم لجنة مدرسة التوحيد  و اطمأن الفولي  على انتظام سير العملية الامتحانية  بالمدرسة.

وفي نفس السياق، تفقد الفولي امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في مدرسة قويسنا الرسمية للغات حيث يؤدي ( 27 ) طالب وطالبة  الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية .

وأكد  على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على الإجابات النموذجية في هدوء وأيضا بث الطمأنينة في نفوسهم ومنع أية تكدير تعكر صفو الامتحانات لتيسير العملية الامتحانية علي أبنائنا الطلاب .

 

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية
التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم امتحانات الشهادة الاعدادية امتحانات الصف الثاني الثانوي تعليم المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رجل يطعن زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بأحد شوارع الغردقة

سيارات تنتج وقودًا.. ضوء الشمس يحول أكسيد الكربون والماء لطاقة|تفاصيل

الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى لعزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي مهدد بفقدان لاعبين أمام الأهلي

10.5 % زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا خلال 2022

تصعيد خطير.. إيران تعتقل مجموعة إرهابية على اتصال بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ