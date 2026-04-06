تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟

مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026 .. يطوي النجم المصري محمد صلاح صفحة استثنائية في مسيرته الكروية معلنًا رسميًا رحيله عن نادي ليفربول بعد رحلة امتدت لعقد كامل داخل أسوار الأنفيلد حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية التي ستظل محفورة في ذاكرة جماهير النادي والكرة العالمية.

قرار الرحيل لم يكن مجرد خبر عابر بل لحظة فارقة تمثل نهاية واحدة من أنجح التجارب الاحترافية للاعب عربي في أوروبا.. فمنذ انضمامه إلى ليفربول تحول صلاح إلى أيقونة كروية وقاد الفريق لتحقيق بطولات كبرى أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب حصد العديد من الجوائز الفردية.

ومع الإعلان الرسمي بدأت التكهنات تتصاعد حول وجهته المقبلة حيث ارتبط اسمه بعدة خيارات من بينها الدوري السعودي والدوري الأمريكي وحتى العودة إلى ناديه السابق روما.

المتغيرات الطارئة بسب الحرب

في ظل هذه التكهنات برزت تقارير إعلامية صادرة من شبكة (Footballinsider) البريطانية تشير إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد وجهة اللاعب المقبلة. فبينما كانت الأندية السعودية تعد الأقرب من الناحية المالية فإن حالة عدم الاستقرار في المنطقة قد تدفع اللاعب لإعادة التفكير.

ويرى خبراء في الإدارة الرياضية أن هذه العوامل قد تقلل من جاذبية الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي رغم الإمكانيات المالية الضخمة التي تتمتع بها أنديته والتي لطالما كانت عامل جذب للنجوم العالميين.

الدوري الأمريكي يدخل بقوة في السباق

على الجانب الآخر بدأت أندية الدوري الأمريكي في الظهور كخيار واقعي ومناسب خاصة في ظل قدرتها على تقديم عروض مالية قوية إلى جانب بيئة مستقرة وفرص تسويقية كبيرة.

ومع بلوغ صلاح 33 عامًا تبدو فكرة خوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة خيارًا منطقيًا سواء من الناحية الرياضية أو التجارية خصوصًا في ظل تزايد اهتمام الدوري الأمريكي باستقطاب النجوم الكبار في السنوات الأخيرة.

موسم باهت يسرع النهاية

بعيدًا عن التكهنات فإن ما يلفت الانتباه هو تراجع مستوى صلاح خلال موسمه الأخير مع ليفربول حيث يعيش واحدة من أصعب فتراته منذ انضمامه إلى الفريق.

فحتى مطلع أبريل 2026 لم يتمكن النجم المصري من تسجيل سوى 10 أهداف في جميع المسابقات وهو رقم متواضع مقارنة بما قدمه في الموسم الماضي حين سجل 32 هدفًا في نفس التوقيت.

ولم يتوقف الأمر عند تراجع المعدل التهديفي بل امتد إلى الأداء العام داخل الملعب سواء من الناحية الفنية أو الذهنية حيث بدا اللاعب بعيدًا عن مستواه المعهود ما عرضه لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الإنجليزية.

كما شهد الموسم لحظات غير معتادة في مسيرة صلاح أبرزها إهداره لركلتي جزاء متتاليتين في سابقة لم تحدث له من قبل بقميص ليفربول وهو ما يعكس حالة التراجع التي يعيشها.

انخفاض القيمة السوقية

تزامن هذا التراجع مع هبوط ملحوظ في القيمة السوقية للاعب والتي انخفضت إلى نحو 30 مليون يورو لتسجل أدنى مستوى لها منذ انتقاله إلى ليفربول.

ويعكس هذا الانخفاض ليس فقط عامل السن بل أيضًا الأداء المتراجع ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد كيفية إنهاء اللاعب لمسيرته الكروية على أعلى مستوى ممكن.