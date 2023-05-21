المؤبد لأب وابنته مارسا الرذيلة وتخلصا من الجنين بخنقه وإلقائه في ترعة بالفيوم

قضت، محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس الدائرة الثامنة جنايات و عضوية المستشارين علي حمدي لاشين وهاني رمسيس كامل ووكيل النائب العام أحمد زغلول وسكرتارية محمد عابد، بالسجن المؤبد على فتاة أنجبت من والدها طفلا وتخلصا منه بخنقه وإلقائه في مياه الترعة بالقرية.

تعود تفاصيل الواقعة المؤسفة إلى شهر سبتمبر 2022، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بالحادث.

تبين من تحقيقات البحث الجنائى ، أن الأب ز .خ 55 سنة ، من قرية التسعين بمركز طامية كان يمارس الرذيلة مع ابنته المطلقة ف.ر 21 عاما ، وبرضاها، حتى حملت منه سفاحا، وأنه تخلص من الجنين بإلقائه فى مياه ترعة القرية.

وتمكنت مباحث طامية من إلقاء القبض علي الأب ونجلته، واعترفا تفصيليا بالواقعة، وأنهما يمارسان الرذيلة منذ شهور وبرضا الابنة وعندما حملت من والدها سفاحا قاما بخنق الطفل وربطه بحجر وإلقائه فى مياه ترعة القرية، حتى لا ينكشف أمرهما.

وتبين من التحريات التي أجراها العقيد معتز اللواج مفتش المباحث، والرائد أحمد عشري، رئيس مباحث مركز طامية، صحة الواقعة، وبسؤال الفتاة اعترفت بأن والدها كان يمارس معها الرذيلة وبرضاها إلى أن حملت منه سفاحا وتخلصا منه بخنقه وإلقائه في مياه الترعة بالقرية.

تم حبس المتهمين وبإحالتهما إلى محكمة جنيات الفيوم ، أصدرت حكمها المتقدم .

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