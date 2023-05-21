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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هل يستعد العالم لوباء جديد؟..تسجيل اول اصابة بمرض فطري شديد العدوى في أمريكا

مرض خطير
مرض خطير

سجلت أول امرأتين بقعًا كبيرة متقشرة عبر جسدها وهي مرض فطري شديد العدوى يعرف باسم 'سعفة' ، كما أكدته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم تأكيد أول الحالات الموثقة للسعفة المقاومة للأدوية ، والتي يشار إليها طبيا باسم سعفة ، من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة.

وتم التعرف على أول امرأتين المصابتين ، اللتين تتراوح أعمارهما بين 28 و 47 عامًا ، على أنهما المريضتان اللتان لم يتم الكشف عن أسمائهما والمصابتين بمرض فطري شديد العدوى.

عانوا من تقرحات في الرقبة والأرداف والفخذين والبطن إلى جانب عدد قليل من أفراد الأسرة الذين يعانون أيضًا من أعراض طبية.

وأكد البروفيسور ديفيد دينينج ، خبير الأمراض المعدية في الصحة العالمية بجامعة مانشستر ، أن انتقال العدوى لديه القدرة على الانتشار بسهولة داخل المدرسة والبيئات المنزلية.

قال: 'تنتقل الالتهابات الجلدية الفطرية من إنسان إلى آخر في المدارس والمنازل ومع المخالطين الحميمين.

'هذا الفطر الجديد المقاوم للتيربينافين هو نوع جديد يسمى Trichophyton indotineae وتم التعرف عليه لأول مرة في الهند.

واشتكت إحدى السيدات المصابات ، البالغة من العمر 28 عامًا ، من ظهور علامات أولية لطفح جلدي على جسدها مما دفعها إلى طلب الرعاية الطبية في ديسمبر.

ومع ذلك ، انتشر الطفح الجلدي في نهاية المطاف وأصبح واسع النطاق ، ويتميز ببقع كبيرة متقشرة على جسدها.

وأضاف دينينج: 'العدوى نفسها واضحة للعيان وهي شديدة الالتهاب في الجلد'.

في البداية ، تم تشخيص إصابتها بالسعفة ووصفها طبيب الأمراض الجلدية بعلاج مضاد للفطريات في يناير 2022 بعد حملها.

في وقت لاحق ، تلقت المرأة علاجًا لمدة أربعة أسابيع باستخدام دواء إيتراكونازول المضاد للفطريات ، مما أدى في نهاية المطاف إلى حل الطفح الجلدي وإزالة الطفح الجلدي.

ومع ذلك ، أكد المسؤولون أن العدوى من المحتمل أن تنتقل داخل الولايات المتحدة ، حيث لم يسافر المريض مؤخرًا إلى الخارج.

أصيبت المرأة الثانية ، البالغة من العمر 47 عامًا ، بطفح جلدي أثناء السفر في بنغلاديش ، لكنها لم تختف على الرغم من استخدام الكريمات الطبية عند عودتها إلى الولايات المتحدة.

اول مرض شديد العدوى

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