أستراليا.. عودة حيوان نادر بعد اختفاء 100عام

اختفى حيوان جرابي نادر لمدة زادت عن ١٠٠ عام ، بينما كانت المفاجأة عندما أعلنت استراليا عودة البيتونج ذي الذيل الكثيف.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية كانت هذه الجرابيات الصغيرة التي تُطلَق عليها أيضاً تسمية بيتونغ تسمانيا وتقفز بقوائمها الخلفية مثل الكنغر، تنتشر في أكثر من 60% من أستراليا، لكنها باتت فريسة للقطط والثعالب، وتأثر وجودها سلباً بعمليات تطهير الأراضي التي لجأ إليها الاستيطان الأوروبي قبل أكثر من قرنين.

وتراجع عدد هذه الحيوانات تالياً من عشرات الملايين إلى ما بين 12 ألفاً و18 ألفاً اليوم، معظمها في جزر أستراليا وفي مناطق محمية وفي جيوب قليلة من غرب أستراليا.

لكنّ هذه الحيوانات تعود اليوم إلى الظهور في شبه جزيرة يورك بجنوب أستراليا بعدما أطلق العلماء 120 منها على مدار عامين لمعرفة ما إذا كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة.

في جرابه، كما يفعل الكنغر، لكنه لا يزن سوى كيلوغرام ونصف الكيلوغرام».