ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن بيانات من نظام “سويفت”، أن استخدام اليورو في المعاملات الدولية انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الشهر الماضي.

وحسب “بلومبرج”، أظهرت إحصاءات من جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم أن نسبة المعاملات عبر الحدود التي تنطوي على العملة الموحدة انخفضت إلى 31.74 ٪ في أبريل من 32.64 ٪ خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المدفوعات باستخدام الدولار الأمريكي إلى 42.71 ٪ من 41.74 ٪ في مارس، في حين ارتفعت المعاملات عبر الحدود مع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وانخفضت نسبة المدفوعات باستخدام الين الياباني إلى 3.51 ٪ في أبريل من 4.78 ٪ في الشهر السابق، وفقا للتقرير.

وكتبت بلومبرج: "استمرت حصة الدولار في التوسع بعد انهيار العديد من المقرضين الأمريكيين والمخاوف بشأن مجموعة كريدي سويس السويسرية التي أدت في النهاية إلى استحواذها من قبل مجموعة يو بي إس إيه جي".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الانخفاض الأخير ، لا يزال اليورو العملة الثانية في المرتبة للمدفوعات الدولية على سويفت.

وفي الوقت نفسه، كان استخدام اليوان الصيني في تمويل التجارة العالمية ينمو باطراد تماشيا مع جهود الحكومة لتدويل استخدام عملتها.

ويلعب اليوان الصيني دورا رئيسيا في التجارة الدولية حيث تسعى المزيد والمزيد من الدول للحد من اعتمادها على النظام المالي الغربي، وعلى الدولار الأمريكي على وجه الخصوص.

وتعمل روسيا وشركاؤها على زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة المتبادلة، وتعمل أيضا على إنشاء عملة احتياطية جديدة وسط العقوبات الغربية على موسكو.