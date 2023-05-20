دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن ارتفاع عدد وفيات فيضانات إيطاليا إلى 13 على الأقل ودمار منازل ومزارع .

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ووفقا للتقرير فإنه سقط في ساعات قليلة ما يعادل كمية أمطار لستة أشهر.

وتقدر الأضرار بمليارات اليورو، يضاف إليها ما يقدّر بملياري يورو بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في بداية الشهر.

ويعد ذلك، ثاني حدث فيضان كبير تشهده المنطقة خلال أسبوعين فقط، وقد أدى هذا الفيضان الأخير إلى تدفق عشرين نهراً وروافد على ضفافها.

وتعرضت المنطقة لما يصل إلى 300 انهيار أرضي، كما تضرر أو دمر أكثر من 400 طريق.

حدد المعهد العالي لحماية البيئة والبحوث إميليا رومانيا كواحدة من أكثر المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في إيطاليا.