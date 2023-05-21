حماة الوطن: مناقشات ورؤى المشاركين في الحوار الوطني تبشر بمخرجات ثرية وبناءة

أكد المهندس أحمد عبد المعبود ، الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن أن حرص جميع القوى السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي على حضور جلسات اللجان الفعلية للحوار الوطني، بداية مبشرة بمخرجات ثرية وبناءة تلبي متطلبات المرحلة الحالية.



وأضاف "عبد المعبود " فى تصريحات له أنه تابع عن كثب خلال مشاركته المناقشات التي دارات بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، موضحا أن الحوار فرصة ذهبية للأحزاب لعرض رؤيتها وأفكارها والمشاركة جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي والخبراء والمتخصصين فى صناعة المستقبل.



وأشاد "عبد المعبود" بالحالة الإيجابية التي تسود مناقشات الحوار الوطني، معربا عن تطلعه أن تستمر هكذا على مدار انعقاده، وأن تكون المخرجات بنفس زخم المشاركات والمناقشات بما يكون خارطة لتحديد أولويات العمل الوطني.



ووجه الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركز بحزب حماة الوطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار وجلوس الجميع على نفس المائدة للتحاور والمناقشة، كما شكر مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين على جهودهم لانجاح الحوار.