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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

رجل يعثر على سحلية
رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا

أصيب رجل أمريكي بصدمة عندما فوجىء بـ سحلية إجوانا عملاقة داخل مرحاض منزله الواقع في مدينة هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، فماذا حدث؟. 

وعما فعله الأمريكي، جون ريدل عندما وجد سحيلة الإجوانا في المرحاض الأبيض اللون أمامه، قال إنه اصطادها بشبكة يستخدمها لتنظيف حمام السباحة. 

وبمجرد أن رأى الرجل الإجوانا أمامه بدأت في إصدار صوت مخيف تجاه، معلقا عما حدث في هذه اللحظات المرعبة بقوله: "لم تبدُ سعيدة على الإطلاق برؤيتي وبدأت تصفر في وجهي".

سحلية إجوانا داخل مرحاض 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الأحد، فقد تعهد الرجل بعدم ترك باب منزله مفتوح مرة أخرى لعدم دخول أي زواحف كالإجوانا أو حيوانات أخرى مثل الكلاب.  

وقد تسببت سحالي الإجوانا العملاقة وموطنها ليست ولاية فلوريدا في أضرار للمباني وانقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الأخيرة بالولاية الأمريكية. 

تعود أصول هذه الزواحف إلى أمريكا الوسطى وبعض جزر شرق الكاريبي، وقد وصلت لأول مرة إلى فلوريدا في الستينيات وزاد عددها بعد ذلك. 

الإجوانا تدخل في أنظمة الصرف الصحي وليس من غير المألوف أن ينتهي بها الأمر في مرحاض منزل. 

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رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا
رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا
رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا

 

 

 

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