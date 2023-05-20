اكتشاف حفرية سحلية عمرها 66 مليون سنة بالمغرب.. أسنانها تشبه المفك

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من الموزاصور على شكل سحلية بحرية في المغرب منذ عصر الديناصورات، ولها أسنان غريبة تشبه المفك، على عكس تلك الموجودة في أي زواحف معروفة.

إلى جانب الاكتشافات الحديثة الأخرى من إفريقيا، تشير السحلية إلى أن الموزاصور والزواحف البحرية الأخرى كانت تتطور بسرعة حتى قبل 66 مليون سنة، عندما قضى عليها كويكب مع الديناصورات وحوالي 90% من جميع الأنواع على الأرض.

النوع الجديد Stelladens mysteriosus، يأتي من أواخر العصر الطباشيري في المغرب وكان حجم السحلية ضعف حجم الدولفين.

تمتلك السحلية ترتيب أسنان فريد من نوعه مع حواف تشبه الشفرات تتدلى على الأسنان، مرتبة في نمط على شكل نجمة، تذكرنا بمفك البراغي المتقاطع الرأس.

كان لمعظم الموزاصورات حواف مسننة تشبه النصل على الجزء الأمامي والخلفي من السن للمساعدة في قطع الفريسة، لكن سحلية ستيلادينس Stelladens تمتلك ما بين 4 إلى 6 من هذه الشفرات تتدفق أسفل السن.

قال الدكتور نيك لونجريتش من مركز ميلنر للتطور بجامعة باث، الذي قاد الدراسة: "إنها مفاجأة فهي ليست كأي موزاصور، أي زاحف، أو حتى أي حيوان فقاري رأيناه من قبل."

تم العثور على عدة أسنان بنفس الشكل يشير إلى أن شكلها الغريب لم يكن نتيجة لعلم الأمراض أو طفرة.

تشير الأسنان الفريدة إلى استراتيجية تغذية، أو نظام غذائي متخصص، لكن لا يزال من غير الواضح ما الذي كانت تأكله سحلية ستلادينز.