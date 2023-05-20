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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خرقت القانون .. إيران تجبر غواصة أمريكية على الطفو فوق الماء

البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية

أجبرت البحرية الإيرانية، الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس فلوريدا" على أن تطفو على سطح الماء في مضيق هرمز.

ووفقًا لوكالة “مهر” الإيرانية، قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام ‎إيراني، “لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر ووجدنا أنها كانت تدخل الأسطول الخامس وعرفنا أنها قادمة إلى الخليج”.

وأضاف أن "الغواصة كانت تصميمها هو عبور مضيق هرمز أثناء الغطس وفي الليل دون أن نشاهدها ونكتشفها، لكن غواصة فاتح الإيرانية رصدت الغواصة الأمريكية ورغم المقاومة اضطرت الغواصة الأمريكية إلى الصعود إلى سطح الماء".

وأشار قائد البحرية إلى أنه رغم أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا يعد مخالفا للقانون، إلا أنه أكد أن طهران تتبع للقانون مئة في المئة.

ولفت إلى أنه عندما تريد غواصة نووية الدخول إلى البحر المغلق أي الخليج، يجب أن تدخل نهارا وعلى سطح الماء، ويجب أن يكون المسار خاليا من السفن المارة لأن أي حادث يؤدي إلى تلوث وإلحاق أضرار بالمنطقة كلها.

وذكر الأدميرال أنه تم توجيه تحذير للغواصة الأمريكية لكنها غيرت مسارها.

وأكد أن الغواصة الأمريكية بكل ما لديها من معدات حديثة بذلت قصارى جهدها للمرور للعبور من مضيق هرمز دون لفت الانتباه.

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