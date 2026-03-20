مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد العزيز الحكيم المقطم .. صور

محمد شحتة

شهد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم، صباح اليوم، إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين الذين توافدوا لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والفرحة بقدوم العيد.

وأُقيمت الصلاة وسط تنظيم متميز واستعدادات مكثفة، حيث امتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، في صورة حضارية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء الشعائر في أجواء يسودها الانضباط والنظام، كما شهدت الشوارع الرئيسة والجانبية المحيطة بالمسجد كثافات ملحوظة من المصلين.

وألقى خطبة العيد الشيخ أحمد جمال – مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، مؤكدًا أن يوم العيد هو يوم الجائزة التي يفرح فيها المؤمن بتمام الطاعة، ويستشعر فيها حلاوة القرب من الله، مشيرًا إلى أن العيد مناسبة عظيمة لتعزيز قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي، وصلة الأرحام، وترسيخ معاني المحبة والتسامح بين الناس.

وفي ختام الصلاة، تبادل المصلون التهاني بعيد الفطر المبارك، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يديم على شعبها نعمة الترابط والتآخي.

