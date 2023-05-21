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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابي يكشف إمكانية عودة العلاقات المصرية الإيرانية .. فيديو

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إمكانية عودة العلاقات بين مصر وإيران بعد استئناف الرياض العلاقات مع طهران، قائلا: لا توجد مشكلة بين مصر وإيران .

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السفير محمد العرابي : العلاقات المصرية العمانية ثابتة ولم تشهد أي نوع من الاهتزاز.. فيديو

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العرابي : تفاقم الوضع في السودان يقود للتأثير السلبي على الإقليم كله


وأضاف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك قائم بالأعمال بدرجة سفير في كلا البلدين، وكانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية لعودة الزخم في العلاقات بين الدولتين. 


ولفت السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المحددات التي تحكم العلاقات السعودية الإيرانية تختلف عن تلك التي تحكم العلاقة المصرية الإيرانية.


واستكمل: إيران متداخلة بشكل مكثف في الشأن الداخلي للعديد من الدول مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان وكلها دول جوار للسعودية 
واختتم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التواجد التركي في ليبيا أزاح الرغبات الإيرانية بخلق دور لطهران في ليبيا، مؤكدا أن فكرة تشيع الشعب المصري مستبعدة وغير موجودة. 
 

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