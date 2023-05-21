واقعة غريبة.. زوج يعنف زوجته حتى الموت قبل الزفاف.. والسبب غير متوقع

يبدو ان مشاكل الزواج التي تحدث قبل اتمام مراسم الزفاف بين العائلات لاتقتصر علي دول بعينها بل انها موجودة في كل دول العالم، ولعل حادث مقتل فتاة هندية على يد زوجها واخوته بسبب المهر خير مثال علي ذلك .. هذه الواقعة تم تداولها بكثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي و سيطرت على محركات البحث جوجل.

هذه الفتاة الهندية وفقا لموقع indiatoday تدعي كاجال شاء القدر ان تتزوج من شاب من نفس قبيلتها بالهند واسمه "ديباك " عمره 23عاما، اتفقوا علي كل تفاصيل الزواج المتبعة وفقا لعادات القبيلة ، وبسدد اتكام جميع مراسم الزفاف ليهنئا العروسين ، ولكن حدثث ما لا يتوقعه الطرفين ، تعثرت اسرة الفتاة في تلبية طلب دفع مهر قدره 50 ألف روبية هندية ومن ضمن عادات هطه ادقبيلة الهندية ان العروسة هي من تدفع المهر وليس العريس ، ويبدوا ان اسره الفتاة فقيرة فلم تتمكن من دفع سوي 3 الاف روبية فقط ، الامر الذي اثار غضب الزوج كثيرا وقام بجمع اخوته وتعدوا بالضرب الشديد علي العروسة ، وقاموا بتعذيبها عذاب شديد بسبب عدم دفعها المبلغ المتبقي من المهر ، ولم يتركوها الا جثة هامدة ، فالتقطت الفتاة انفاسها الاخيرة وماتت علي الفور قبل نقلها الي المستشفي ..

وقام والدها بتحرير محضر يتهم فيها العريس بقتلها، بعدما عثروا على الجروح بجسدها، ووجدوا جرح قطعي كبير في حلقها.

الزوج هرب هو واخوته من القبيلة ومن المنزل وتركوا جثة الزوجة غارقة في دماءها وعلي الفور تلقت الشرطة الهندية بلاغا يفيد بوفاة فتاة في ظروف غامضة في قرية بريثفيبور، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الجثة، ومازالت الشرطة تبحث عن الزوج الجاني



هذه الواقعة أثار تغضب الكثير من المتابعين غلي مواقع التواصل الاجتماعي .. وطالبوا بسرعة ضبط هذا الزوج وتقديمه للعدالة الناجزة.