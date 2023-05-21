ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللب السوري؟

بذور عباد الشمس أو اللب السوري هوعنصر غذائى مهم يغفله الكثيرون وأطلق عليه الخبراء اسم "الطعام الفائق" يساعد في عدم ظهور الشيخوخة ، وهو عنصر غذائي ليس باهظ الثمن ، وله مفعول سحري لوقف ظهور التجاعيد وخطوط التقدم في العمر، كما يعد أحد أهم مصادر البروتين النباتيه، حيث تحتوي بذورها علي الفيتامينات، مثل فيتامين هـ وفيتامين ب6.

ويوجد بها أحماض دهنية أساسية ودهون غير مشبّعة ومعادن كالزنك، الحديد، المغنيسيوم، النحاس، الفسفور، الفولات، السيلينيوم، أوميجا 6، وتساهم ايضا في تحسن نضارة البشرة، وتخفف من آلام العظام ،بالإضافة إلى أنها تحمي من أمراض القلب والشرايين.

نذكر اهم فوائد اللب السوري ودوره في مواجهة الشخوخة وفقا لموقع healthline

ماذا يفعل اللب السوري في الجسم

⁃ يساعد تناول بذور عباد الشمس في خفض ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم لأنها تحتوي أيضا على المغنيسيوم والبروتين والأحماض الدهنية اللينوليك والعديد من المركبات النباتية

⁃ تشير الدراسات أيضًا إلى أن إضافة بذور عباد الشمس إلى الأطعمة مثل الخبز قد يساعد في تقليل تأثير الكربوهيدرات على سكر الدم .

⁃ يعمل بروتين تلك البذور والدهون فيها على إبطاء معدل إفراغ المعدة ، مما يسمح بإفراز أكثر تنظيما للسكر من الكربوهيدرات .

⁃ يساعد المغنيسيوم في بذور عباد الشمس على تقليل مستويات ضغط الدم أيضًا.

⁃ تساعد الفلافونيدات والمركبات النباتية الأخرى في بذور عبّاد الشمس أيضًا على تقليل الالتهاب .

⁃ بذور عباد الشمس ستوفر لك الوقت والمال ومنتجات العناية للحفاظ على شباب بشرتك.

⁃ هذه البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو "مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية البشرة من آثار الأشعة فوق البنفسجية".

⁃ بذور عباد الشمس هو احد المصادر الجيدة لفيتامين E

⁃ تحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ (Vitamin E)، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تساعد على حماية وتحصين جهاز القلب والشرايين من المشكلات الصحية المختلفة

⁃ ويخفض من فرص حصول التهابات في جهاز الدوران، والتي قد تسبب بدورها الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

⁃ تساعد في صحة وعمل وظائف الجهاز العصبي بالجسم، ويساهم في تهدئة الأعصاب والتخفيف من حالة التوتر والقلق،

⁃ تحتوي بذور دوار الشمس على نسبة عالية من الدهون الصحية الضرورية لامتصاص الفيتامينات والمعادن والنمو السليم والحفاظ على أغشية الخلايا والمساعدة في توفير الطاقة للجسم.



⁃ يبطئ عنصر موجود في بذور عبّاد الشمس إنزيمًا يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ، ونتيجة لذلك ، قد يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء وخفض ضغط الدم .

⁃ تساعد بذور عباد الشمس على خفض ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم لأنها تحتوي على فيتامين E وعلى المغنيسيوم والبروتين والأحماض الدهنية مثل اللينوليك والعديد من المركبات النباتية .