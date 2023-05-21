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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض خطير يصيب النساء أكثر من الرجال.. تعرف عليه

صدى البلد

العظمة الشوكية، أصبحت شائعة بشكل كبير بين المواطنين، وهو ألم  متقطع يظهر أسفل القدم عند الكعب ويصفه البعض بأنه سكين أو دبوس يلتصق بأسفل أقدامهم عندما يقفون لأول مرة في الصباح، وهو ألم يبدأ خفيفا ثم يتحول إلى آلام حادة ومزمنة. 

وأكدت الدراسات أنه يصيب النساء أكثر نظرا لأن عظامهن أكثر رقّة من الرجال، واستخدامهن للكعب العالي دائما، ولبس الأحذية الضيقة والحمل والمشي حافيات.

لذلك نستعرض أهم أسبابه وطرق الوقاية منه والعلاج، وفقا لموقع healthline.

أسباب الإصابة بالعظمة الشوكية 

- العظمة الشوكية هي قطعة صغيرة من العظم المنبثق من العظم الطبيعي حول المفصل، بحيث تعمل على تحفيز تكوين عظمٍ جديد، وعادةً ما تحدث هذه النتوءات نتيجة أنواعٍ مختلفةٍ من الالتهابات مثل، التهاب المفاصل أو التهاب الأوتار، أو نتيجة إصابةٍ في الغضروف.

- أثبتت الدراسات أنّ النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، بسبب اختلاف جيناتهم والتركيب البيولوجيّ للقدم؛ ولأن عظامها أكثر رقّة من الرجال واستخدامها الكعب العالي ولبس الأحذية الضيّقة والحمل.

- السبب الأكثر شيوعًا لتحفيز العظام هو تلف المفاصل، بسبب هشاشة العظام أو أمراض المفاصل التنكيسية.

-  حدوث بعض الأمراض التي تسبب تآكلا في عظام العمود الفقري مع تقدم العمر، مثل مرض الذئبة والنقرس.

- قد تحدث نتيجة زيادة في الوزن بشكلٍ مفاجئ.

- ارتداء أحذية غير ملائمة مثل الشبشب، حيث يؤدي إلى ظهور العظمة الشوكية في كعب القدم.

- الإفراط في ممارسة بعض الأنشطة التي تتطلب الضغط على الكعبين، ومنها الوقوف على القدمين أو ممارسة الرقص أو الركض لفترةٍ كبيرة من الزمن.

طرق الوقاية من الإصابة بالعظمة الشوكية

- حتى لا تحدث الإصابة بالعظمة الشوكية، يجب تجنب تناول المخللات والموالح بكثرة.

- الابتعاد عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو الأحذية الضيقة.

- القيام بارتداء الجوارب قبل ارتداء الأحذية لحماية القدم.

- العمل على الحفاظ على وزن الجسم المثالي والابتعاد عن أكل الدهون بكثرة.

- يجب العمل على ارتداء أحذية خفيفة وطبية.

- اختيار الحذاء بحيث يكون ذا نوعيّة جيدة وعلي شكل نصف دائرة من الأمام ولا تنحشر به الأصابع.

- يجب أن يكون نعل الحذاء مستوياً وقابلاً للثني، وأن يكون مصنوعاً من الجلد.

- عدم المشي لفترات طويلة حافي القدمين.

- لا بد من التسخين قبل بدء الرياضة والتبريد بعد الرياضة، ويشمل ذلك الرياضات البطيئة، وكذلك الرياضات المستمرة.

- أن يكون الحذاء غير ضيق حول الكعب وفي الصيف يجب أن يكون جيد التهوية.

- تظهر أكثر عند مرضى السكري والروماتيزم والتهابات القدم.

- عدم السير على أي أرضية والقيام بتنظيف القدم بشكل دوري، خاصة بعد ارتداء الأحذية ويجب عمل تمارين الإطالة للقدم.

العلاج

- إذا كان الشخص يعاني من تسطح القدم، فإنه ينصح بارتداء تلك الأحذية المضاف إليها أجهزة تقويمية هدفها زيادة تقوس القدم.

– الحرص على راحة القدمين وعدم القيام بنشاطات تؤدي إلى زيادة الضغط عليهما.

– إذا كان الألم الناتج عن الإصابة بالشوكة العظمية شديدا، يكون هناك حاجة للعلاج عن طريق إبر موضعية تساعد في القضاء على الالتهاب.

– يحتاج الشخص إلى إزالة هذه الشوكة العظمية عن طريق عملية جراحية، لكنها تعتبر آخر طريقة يتم اللجوء إليها عند فشل الطرق الأخرى لإزالتها، ويمكن اللجوء إلى العلاج الطبيعي واستخدام أعشاب وزيوت لتخفيف ذلك.

-  يمكن استخدام أشعة الليزر في بعض الحالات.

- أحيانا يمكن اللجوء إلى العلاج بالتردد الحراري، والذي يتم في جلسة واحدة بوضع مخدر موضعي وتوجيه موجات ترددية عن طريق إبرة رفيعة مكان الألم لعلاج العصب المسبب للألم.

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