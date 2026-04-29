العرض الأول للفيلم الوثائقي وحيد وأيامه الليلة على شاشة الوثائقية

احتفاءً بسيرة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد؛ يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "وحيد وأيامه"، وعرضه اليوم على شاشة "الوثائقية"، الساعة 10مساء.



ويوثق الفيلم رحلة وحيد حامد الإبداعية، بوصفه أحد أبرز صنّاع الفن في مصر ومحيطها العربي أكثر من نصف قرن، مستعرضًا نشأته في إحدى قرى محافظة الشرقية، مرورًا بانتقاله إلى القاهرة خلال ستينيات القرن الماضي، حيث تشكّل وعيه الثقافي والأدبي، وصولًا إلى انطلاقته في عالم القصة القصيرة والمسرح والإذاعة، ثم تألقه في كتابة الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي شكلت جزءًا رئيسًا من ذاكرة الفن المصري والعربي.



كذلك يسلط الفيلم الضوء على دور وحيد حامد في مواجهة ظاهرة التطرف الديني بالفن والكلمة، متناولًا كثيرًا من المعارك التي خاضها بجرأة وشجاعة على مدار رحلة إبداعه الفني. ويشارك في الفيلم عددٌ من الفنانين والنقاد والكتاب والمثقفين الذين يحللون أبرز محطات وحيد حامد وأعماله، وقضاياه التي طرحها، وأسلوبه في عالم الكتابة.