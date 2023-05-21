سر الخلطة السحرية لكنتاكي .. ازاي تعمليها في البيت زي المطاعم

يعتبر دجاج كنتاكي من اشهي وألذ الوجبات التي يفضلها الصغار والكبار وعي من اكثر الوجبات انتشارا في مطاعم الوجبات السريعة , و أصبح من الأكلات المفضلة عند الكثيرين من مختلف الاعمار ،والتي تحضر بتتبيلة خاصة تكسبها المذاق المميز، وتقدم مع الكايزر والبطاطس المقلية والكاتشب .. ولانها مفضلة عند جميع افراد الاسرة نقدم لكي طريقة عمل دجاج كنتاكي مع التتبيلة الخطيرة في البيت وبأقل التكاليف ..

تتبيله دجاج كنتاكي:

المقادير:

"تكفي 4 أشخاص"

1 دجاجة كاملة "كيلو"

1 كوب دقيق أبيض

نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ملح

فلفل أسود مطحون

شطة "اختياري"

دقيق للتغطية

زيت للقلي

طريقة عمل الفراخ الكنتاكي

حتى نحصل على عجينة سميكة شبه سائلة.

نضع قطع الدجاج في خليط الدقيق، ونمزجها به جيداً.

نضع الدقيق في طبق مسطح وواسع.

نرفع قطع الدجاج من خليط الدقيق المُتبل، ثم نغمسه في الدقيق ليغطيه بالكامل.

في مقلاه غويطة، نضع زيت غزير على نار مرتفعة حتى يسخن جداً "يقدح".

نضع قطع الدجاج في الزيت، ثم نخفف النار قليلاً، ونغطيها.

نقلب قطع الدجاج على الجانبين حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

نرفع الدجاج المقلي على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

نقدم دجاج كنتاكي المقرمش ساخن مع البطاطس المقلية.