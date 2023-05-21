عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر الخلطة السحرية لكنتاكي .. ازاي تعمليها في البيت زي المطاعم

صدى البلد

يعتبر دجاج كنتاكي من اشهي وألذ الوجبات التي يفضلها الصغار والكبار  وعي من اكثر الوجبات انتشارا في مطاعم الوجبات السريعة , و أصبح من الأكلات المفضلة عند الكثيرين من مختلف الاعمار ،والتي تحضر بتتبيلة خاصة تكسبها المذاق المميز، وتقدم مع الكايزر والبطاطس المقلية والكاتشب .. ولانها مفضلة عند جميع افراد الاسرة نقدم لكي طريقة عمل دجاج كنتاكي مع التتبيلة الخطيرة في البيت وبأقل التكاليف ..

txt

مرض خطير يصيب النساء أكثر من الرجال.. تعرف عليه

txt

ابتعد عن تناول الموز قبل النوم .. يسبب مشاكل صحية خطيرة

تتبيله دجاج كنتاكي:

المقادير:
"تكفي 4 أشخاص"
1 دجاجة كاملة "كيلو"
1 كوب دقيق أبيض
نصف كوب ماء
1 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة بصل بودرة
2 ملعقة صغيرة  بابريكا
2 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
ملح
فلفل أسود مطحون
شطة "اختياري"
دقيق للتغطية
زيت للقلي

طريقة عمل الفراخ الكنتاكي

حتى نحصل على عجينة سميكة شبه سائلة.
نضع قطع الدجاج في خليط الدقيق، ونمزجها به جيداً.
نضع الدقيق في طبق مسطح وواسع.
نرفع قطع الدجاج من خليط الدقيق المُتبل، ثم نغمسه في الدقيق ليغطيه بالكامل.
في مقلاه غويطة، نضع زيت غزير على نار مرتفعة حتى يسخن جداً "يقدح".
نضع قطع الدجاج في الزيت، ثم نخفف النار قليلاً، ونغطيها.
نقلب قطع الدجاج على الجانبين حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
نرفع الدجاج المقلي على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.
نقدم دجاج كنتاكي المقرمش ساخن مع البطاطس المقلية.

الدجاج الدجاج المقلي الخلطة السحرية الموز قبل النوم الوجبات السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

مرض خطير يصيب النساء أكثر من الرجال.. تعرف عليه

لن تصدق .. هذا ما يفعله الشاي بجسمك

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

ابتعد عن تناول الموز قبل النوم .. يسبب مشاكل صحية خطيرة

تغنيك عن طبيب الأسنان…5 وصفات منزلية تعالج التسوس

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

طبيب يكشف عن نوعي فاكهة بمفعول السحر في علاج الإسهال والنزلات المعوية

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات كروس أوفر فى مصر

عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة.. قد يحرمك الله من الرزق

إصابة جندي بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث دهس بحوارة

حلمي طولان مديرا فنيا لنادي سيراميكا كليوباترا

رسميا .. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

إحلال وتجديد مساجد ال البيت.. دينية النواب توافق على موازنة الدولة وخطة التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينافس الأنواع المباعة فى الأسواق.. أصنع مزيل العرق بأفضل طريقة

«أهل مصر».. قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا جديدا لأطفال المحافظات الحدودية بدمياط

تحذير.. مدمن سجائر إلكتروني يواجه الموت بعد دمار رئته.. تفاصيل

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ