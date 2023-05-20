ابتعد عن تناول الموز قبل النوم .. يسبب مشاكل صحية خطيرة

يعتبر الموز من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين لكونه من الفواكه الخفيفة، ورغم أن فوائده كثيرة جدا على الجسم ، إلا أن خبراء التغذية حذروا من تناول الموز قبل النوم لما له من آثار سلبية ومخاطر على الصحة.



نستعرض أهم الأضرار التي يسببها تناول الموز ليلا قبل النوم مباشرة وفقا لموقع Everyday health



ينصح خبراء التغذية بالتوقف عن تناول الموز بعد الساعة الثامنة مساء وقبل الذهاب إلى النوم لما يسببه من مخاطر علي الصحة أهمها :-

⁃ حدوث انتفاخات وتقلصات وغازات وافتقاد للتركيز وعدم ارتياح.

⁃ عدم تناول الموز ببل النوم نظرا لأنه يوجد به نسبه سكريات عاليه وخاصة مرضى السكري يمكن أن يسبب مشكلات نتيجة لتخمر الطعام في المعدة.

⁃ ينصح بتجنب أكل الموز ليلًا للذين يعانون من الإصابة بمرض الربو،يقوم بزيادة إفراز البلغم في هذه الفترة،تجد صعوبه في التنفس.

⁃ الإفراط في تناول الموز قبل النون يجعلك ترى أحلاما مزعجة بل يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الميلاتونين الدوخة والصداع والانفعالات الشديدة.

⁃ أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين فإن تناوله للموز ليلًا يؤدي إلى إصابته بالمشكلات الصحية بالكلى، حيث إن الموز يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يتفاعل مع هذه الأدوية ليلحق الأضرار الصحية بالكلى.

⁃ تناول الموز ليلا ينتج عنه حدوث بعض الآثار الجانبية كالطفح الجلدي والتورم والإصابة بالحكة، وكل هذه الأعراض ناتجة عن الإصابة بالحساسية.

⁃ يجعل الشخص يشعر بالدوخة في اليوم التالي بعد نوم مضطرب طوال الليل.

⁃ البعض يتناول الموز بطرق خاطئة من ضمنها لمس القشرة ثم البدء في أكله وهو أمر غير صحي تمامًا نظرًا لاحتواء قشر الموز على مواد كيميائية ومبيدات ويفضل تناول الثمرة بدون لمس القشرة الخارجية.