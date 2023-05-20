عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عن تناول الموز قبل النوم .. يسبب مشاكل صحية خطيرة

الموز
الموز

يعتبر الموز من الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين لكونه من الفواكه الخفيفة، ورغم أن فوائده كثيرة جدا على الجسم ، إلا أن خبراء التغذية حذروا من تناول الموز قبل النوم لما له من آثار سلبية ومخاطر على الصحة.

 
نستعرض أهم الأضرار التي يسببها تناول الموز ليلا قبل النوم مباشرة وفقا لموقع Everyday health

txt

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

txt

يؤدي إلى الموت.. علامات تنذر بمرض خطير| تعرف عليها


ينصح خبراء التغذية بالتوقف عن تناول الموز بعد الساعة الثامنة مساء وقبل الذهاب إلى النوم لما يسببه من مخاطر علي الصحة أهمها :-

⁃  حدوث انتفاخات وتقلصات وغازات وافتقاد للتركيز وعدم ارتياح.

⁃ عدم تناول الموز ببل النوم نظرا لأنه يوجد به نسبه سكريات عاليه وخاصة مرضى السكري يمكن أن يسبب مشكلات نتيجة لتخمر الطعام في المعدة.

⁃ ينصح بتجنب أكل الموز ليلًا للذين يعانون من الإصابة بمرض الربو،يقوم بزيادة إفراز البلغم في هذه الفترة،تجد صعوبه في التنفس.

⁃ الإفراط في تناول الموز قبل النون يجعلك ترى أحلاما مزعجة بل يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الميلاتونين الدوخة والصداع والانفعالات الشديدة.

⁃ أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين فإن تناوله للموز ليلًا يؤدي إلى إصابته بالمشكلات الصحية بالكلى، حيث إن الموز يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يتفاعل مع هذه الأدوية ليلحق الأضرار الصحية بالكلى.

⁃ تناول الموز ليلا ينتج عنه حدوث بعض الآثار الجانبية كالطفح الجلدي والتورم والإصابة بالحكة، وكل هذه الأعراض ناتجة عن الإصابة بالحساسية.

⁃ يجعل الشخص يشعر بالدوخة في اليوم التالي بعد نوم مضطرب طوال الليل.

⁃ البعض يتناول الموز بطرق خاطئة من ضمنها لمس القشرة ثم البدء في أكله وهو أمر غير صحي تمامًا نظرًا لاحتواء قشر الموز على مواد كيميائية ومبيدات ويفضل تناول الثمرة بدون لمس القشرة الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

شغل عصابات.. ميدو يرد على طلب رحيل أوسوريو عن الزمالك

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

موضوعات متعلقة

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

يؤدي إلى الموت.. علامات تنذر بمرض خطير| تعرف عليها

من غير طبيب تجميل| نصائح سحرية لمنع ظهور تجاعيد اليدين

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

تحذير.. الأظافر الأكريليك والجيل تصيبك بأمراض خطيرة

أفضل طريقة لتخزين الملوخية لفترات طويلة في الفريزر

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: التوافق الفلسطيني يمثل 50% من حل القضية

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ