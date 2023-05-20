عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

بطاطس
بطاطس

البطاطس من الأكلات المفضلة للجميع ، وإضافة البهارات لها تجعل لها مذاق مميزا ويفضلها الاطفال كثيرا وهذه التوابل يتم الحصول عليها عادة من الخارج، ولكن يمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ.

txt

من غير طبيب تجميل| نصائح سحرية لمنع ظهور تجاعيد اليدين

txt

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح


تعرفي معنا في خطوتين على طريقة تحضير خلطة بهارات البطاطس المقلية :

المكونات:

ملعقة كبيرة من ملح طعام.
‫نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.
‫ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
‫ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

 

طريقة التحضير:

‏يجب إحضار وعاء مناسب لوضع جميع المكونات فيه، الفلفل الأسود والكاري والبابريكا والملح وبودرة الثوم.
‏يتم تحريك جميع هذه المكونات، معًا ‏وأفضل طريقة يمكن استخدامها أن نضع هذه المكونات داخل المطحنة الكهربائية، حتى تمتزج بشكل أفضل وتكون جاهزة.
‏بعد ذلك تكون ‏خلطة توابل البطاطس جاهزة للاستخدام.
‏بعد الانتهاء من قلي البطاطس نضع عليها ½ ملعقة تقريبًا من هذه الوصفة.
‏يمكن الاحتفاظ بهذه التوابل داخل علبة زجاجية حتى نستطيع استخدامها في أي وقت آخر.

 


سر نجاح خلطة بهارات البطاطس المقلي:

‏حتى تكون خلطة ‏التوابل ناجحة لا بد من الالتزام بالمقادير بشكل متساوي، وعدم التغيير فيها سواء بالزيادة أو بالنقص حتى لا يؤثر ذلك على طعم البطاطس ويكون لها مذاق متكافئ.

‏اختيار المكان المناسب لتخزين ‏توابل البطاطس المقلية حتى تكون لها رائحة مميزة، والأفضل أن يتم تخزينها داخل برطمان من الزجاج حتى لا تكتسب أي رائحة.


فوائد خلطة بهارات البطاطس المقلي :

تساعد بهارات البطاطس المقلي على تسهيل عمليه الهضم ، لذلك هي مهمة لمرضى عسر الهضم بسبب وجود الكاري.

تساعد بهارات البطاطس المقلي على إبطاء عملية الشيخوخة بسبب وجود البابريكا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

موضوعات متعلقة

من غير طبيب تجميل| نصائح سحرية لمنع ظهور تجاعيد اليدين

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

تحذير.. الأظافر الأكريليك والجيل تصيبك بأمراض خطيرة

أفضل طريقة لتخزين الملوخية لفترات طويلة في الفريزر

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

الإفراط في تناول المسكنات.. يسبب كوارث صحية بالكبد والكلي والمعدة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. جمال شعبان يكشف عن تحرك محمد رمضان بعد صورة رزم الدولارات

تحدي إندومي حار .. فتاة تبكي على الهواء بعد وفاة شقيقها

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال ساعات

المشاط: جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات

عبد المنعم فؤاد يتابع اختبارات المُحفظين من 14 محافظة للعمل بالرواق الأزهري|صور

رئيس التجمع لـ صدى البلد : يجب مناقشة كيفية تمويل نشاط الأحزاب بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تارت الفراولة بمذاق لا يقاوم

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

بخلاف الكتلة .. علامات تشير للإصابة بـ سرطان الثدي

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ