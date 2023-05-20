سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

البطاطس من الأكلات المفضلة للجميع ، وإضافة البهارات لها تجعل لها مذاق مميزا ويفضلها الاطفال كثيرا وهذه التوابل يتم الحصول عليها عادة من الخارج، ولكن يمكن إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ.



تعرفي معنا في خطوتين على طريقة تحضير خلطة بهارات البطاطس المقلية :

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المكونات:

ملعقة كبيرة من ملح طعام.

‫نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

‫ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

‫ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

طريقة التحضير:

‏يجب إحضار وعاء مناسب لوضع جميع المكونات فيه، الفلفل الأسود والكاري والبابريكا والملح وبودرة الثوم.

‏يتم تحريك جميع هذه المكونات، معًا ‏وأفضل طريقة يمكن استخدامها أن نضع هذه المكونات داخل المطحنة الكهربائية، حتى تمتزج بشكل أفضل وتكون جاهزة.

‏بعد ذلك تكون ‏خلطة توابل البطاطس جاهزة للاستخدام.

‏بعد الانتهاء من قلي البطاطس نضع عليها ½ ملعقة تقريبًا من هذه الوصفة.

‏يمكن الاحتفاظ بهذه التوابل داخل علبة زجاجية حتى نستطيع استخدامها في أي وقت آخر.



سر نجاح خلطة بهارات البطاطس المقلي:

‏حتى تكون خلطة ‏التوابل ناجحة لا بد من الالتزام بالمقادير بشكل متساوي، وعدم التغيير فيها سواء بالزيادة أو بالنقص حتى لا يؤثر ذلك على طعم البطاطس ويكون لها مذاق متكافئ.

‏اختيار المكان المناسب لتخزين ‏توابل البطاطس المقلية حتى تكون لها رائحة مميزة، والأفضل أن يتم تخزينها داخل برطمان من الزجاج حتى لا تكتسب أي رائحة.



فوائد خلطة بهارات البطاطس المقلي :

تساعد بهارات البطاطس المقلي على تسهيل عمليه الهضم ، لذلك هي مهمة لمرضى عسر الهضم بسبب وجود الكاري.

تساعد بهارات البطاطس المقلي على إبطاء عملية الشيخوخة بسبب وجود البابريكا.