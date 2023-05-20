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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يؤدي إلى الموت.. علامات تنذر بمرض خطير| تعرف عليها

قد يؤدي الي الموت..هذه
قد يؤدي الي الموت..هذه العلامات اذا شعرت بها تنذر باصابتك ب

خلل كهرباء القلب أصبحت تمثل خطرا كبيرا، حيث إنها أحد أهم أسباب الموت المفاجئ، وحذر الأطباء منها، والانتباه لخطورتها، فالكهرباء الزيادة في القلب، تعني لخبطة في دقات القلب بالتسارع أو التباطؤ أو عدم الانتظام. 


ولأن القلب عبارة عن عضلة تُغذيها شبكة من الأعصاب، وأي خلل يؤدي إلى حدوث  اضطراب كهرباء القلب  بسبب  نقص تدفق الدم المُحمّل بالأكسجين في الأعضاء الحيوية، والخلل في كهرباء القلب يحدث نتيجة لتليف عضلة القلب والذي يحدث نتيجة لوجود قصور في الشرايين التاجية.. نستعرض في التقرير التالي اهم الاعراض والعلامات التي تنذر بخلل في كهرباء القلب وفقا لموقع Medicalxpress.

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الدراسات العلمية اكدت ان كهرباء القلب هي المنظومة التي تتحكم في إيقاع القلب وانتظام ضرباته، فينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم يجب إصدار إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا التي تقع أعلى الأذين الأيمن، ويمكن تشبيه دورها بالمايسترو الذي يحكم إيقاع القلب.

اعراض ومؤشرات خطيرة 
هناك بعض الأعراض اذا شعرت بها فعليك التوجه فورا الي اقرب مستشفي لانها رعني خلل في كهرباء القلب، وتتمثل في:
- خفقان في الصدر 
- نبضات قلب متسارعة مكن مُلاحظة ذلك بسهولة ، عن طريق وضع أيديهم على موضع القلب خاصةً في الأوقات التي لا يقوم فيها الشخص  بنشاط يتطلب الكثير من الحركة.
⁃ ضربات قلب بطيئة 
⁃ بالنسبة للأطفال الإرهاق السريع عند اللعب، خاصةً إذا لاحظت أن الطفل يستلقي على الأرض كثيرًا واضعًا يده على قلبه.
- ألم الصدر
- ضيق النفس
- الدوار أو الدوخة
⁃ اضطراب  القلب بشدة، خاصةً إذا لم يقُم الشخص بأي نشاط يستدعي ذلك.
⁃ الشعور بآلام في القلب.
⁃ فُقدان الوعي.
⁃ شحوب لون الوجه.
- العرق الغزير
- حدوث حالات الإغماء كلي أو جزئي
⁃ توقف التنفس أثناء النوم.
⁃ انخفاض مستويات الكالسيوم أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم.
طرق الوقاية لمنع اختلال كهربا القلب

-اتباع نظام غذائي صحي متنوع 
⁃ خفض استخدام  الملح والدهون.
⁃ الإقلاع عن التدخين.
⁃ الانتظام في ممارسة الرياضة بانتظام.
⁃ التخلص من السمنة والوزن الزائد
⁃ تقليل  الغضب التوتر.
⁃ الامتناع عن تناول الكحوليات
⁃ التقليل من تناول الدهون التي ترفع الكوليسترول

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