لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

يتساءل جمهور الساحرة المستديرة في مصر الان عن موعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

النادي الاهلي

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

أجلت رابطة الأندية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع 31 بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلتقي إنبي ضمن مؤجلات الدوري الممتاز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة أمام إنبي، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، ثم مواجهة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

الأهلي يواجه الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو في استاد القاهرة الدولي، ثم 11 يونيو مباراة الإياب فى مركب محمد الخامس.

الاهلي والوداد المغربي

الأهلي يواجه الوداد للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يصطدم الأهلي مع الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ الفريقين، إذ تفوق الفريق المغربي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نسخة 2017.

وتفوق الوداد المغربي أيضا على الأهلي بنهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، إذ أقيم النهائي من مباراة واحدة ولُعبت في المغرب.

الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر على اللقب

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توج بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الإثارة والمتعة، لما يملك الفريقين من لاعبين مهرة يرجحونهم لحصد اللقب الإفريقي، حيث تقابل الفريقان في 10 مباريات قبل النهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد المواجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات.