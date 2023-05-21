نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

قال حسن ناظر، نجم الوداد وبنفيكا السابق، إن فريق الوداد البيضاوي المغربي استحق التأهل للمباراة النهائية فى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وأضاف حسن ناظر، نجم الوداد وبنفيكا البرتغالي السابق، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “الوداد البيضاوي المغربي استحق التأهل للمباراة النهائية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وكنا الأفضل خلال المباراة أمس وكان لنا هدف واحد وهو التواجد فى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب للمرة الثانية على التوالي”.

وتابع: "الأهلي فريق قوي للغاية ومميز ودائما ما يكون المرشح الأقوى والأبرز لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا بسبب خبراته، ولكن تنتظره مباراة صعبة فى ملعب "الرعب" محمد الخامس بالمغرب يوم 11 يونيو".