نجم الوداد السابق: تفاصيل صغيرة تحسم اللقب أمام الأهلى فى نهائى أفريقيا

قال حسن ناظر، نجم الوداد وبنفيكا السابق، إن النادي الأهلي استحق التواجد فى المباراة النهائية مع الفريق المغربي.

وأضاف ناظر، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “كنت أتوقع وجود الأهلي والوداد هذا الموسم فى نهائي دوري أبطال أفريقيا من بداية البطولة”.

وتابع: “المباراة ستكون قوية، والوداد يرغب فى أن يحقق الفوز باللقب الثاني على التوالي، وعلى حساب الأهلي الفريق المميز، ولكن المباراة النهائية ستحسمها تفاصيل صغيرة”.

وأوضح أنه: “رغم أن بداية الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كانت صعبة، ولكن كنت أتوقع التأهل للمباراة النهائية بسبب شخصية النادي، بينما الوداد منذ بداية البطولة أيضا كنت أتوقع أنه سيكون أقرب المرشحين للتتويج”.

واختتم تصريحاته قائلا: “من الصعب توقع من الفائز بالبطولة، ولكن أتمنى أن يكون الوداد”.