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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضح كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال فاسيلي لينيف، جندي أوكراني أسير، إن جنود الجيش الأوكراني في دونباس، يواجهون مشاكل في إمدادات الذخيرة والغذاء.

وقال  لينيف: "يواجه الجنود الجيش الأوكراني الذين يتمركزون مباشرة في خط المقدمة في دونباس، مشاكل في توفير الأسلحة والمياه اللازمة، وكذلك الطعام".

وأضاف: "كانت هناك بنادق هجومية سوفيتية قديمة، لم يكن لدينا سوى قاذفة آر بي جي، ولم يكن هناك سوى قذيفتين لها، ورشاش قديم تحطم أثناء استعماله".

وأكد أن المقاتلين في الخطوط الأمامية، واجهوا مشاكل ليس فقط مع الأسلحة والذخيرة، ولكن أيضا مع الماء والغذاء.

وقال لينيف: "الطعام والماء سيئان للغاية. لقد أعطوا كمية قليلة جدا من الماء: ثلاث زجاجات لثمانية أشخاص في اليوم، كان هناك أيضا كمية قليلة جدا من الطعام”.

وأضاف: “في اليومين الأولين أعطونا علبة واحدة من العصيدة لشخصين. وكان يتعين علينا المشي ثلاثة أو أربعة كيلومترات للحصول على المؤن".

وفي وقت سابق، قال جندي أوكراني أسير، إن دبابات “تشالنجر” البريطانية، التي وعدت لندن بتسليمها لـ كييف، لم تصل أبدًا إلى الجيش الأوكراني.

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وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال الجندي الأوكراني، "قالوا في فبراير إن اللواء 25 سيستقبل الدبابات البريطانية، ويجب أن يصلوا بحلول نهاية شهر مارس. وفي الواقع، أخبرتنا القيادة أن هذه المواقع، الغابة التي احتلناها، يجب أن نصمد حتى نهاية مارس، وبعد ذلك ستصل هذه الدبابات وسيكون الأمر أسهل”.

وأضاف أن موقف القوات تجاه القيادة الأوكرانية سلبي بشكل حاد. 

وأوضح، بالفعل في النصف الأول من شهر فبراير، كان من الواضح أن الغابة، التي كانت تدافع عنها الوحدات الأوكرانية، لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة، حيث قامت القوات الروسية بقصها بالمدفعية والدبابات.

دونباس جندي أوكراني أسير الجيش الأوكراني أوكرانيا روسيا

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