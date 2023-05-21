روسيا تكشف عن مفاوضات مع دولة جديدة حول استخدام العملات الوطنية في التجارة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، إن روسيا مستعدة للتباحث مع فيتنام بشأن استخدام العملات الوطنية في التجارة، فضلاً عن الدفع مقابل الخدمات والسحب النقدي باستخدام بطاقات “مير”.

وقال مدفيديف: "أننا مستعدون لمناقشة قضايا استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة، وإمكانية الدفع مقابل السلع والخدمات، وكذلك سحب الأموال النقدية في فيتنام باستخدام بطاقات مير".

وتسببت القيود المفروضة على روسيا في صعوبات في المدفوعات المصرفية وتعطيل سلاسل النقل والخدمات اللوجستية، وبسبب هذا، تراجعت التجارة، التي ظلت تنمو لسنوات عديدة على التوالي، بأكثر من الثلث العام الماضي.

ومن المقرر إيلاء اهتمام خاص في المفاوضات، التي سيجريها مدفيديف مع القيادة الفيتنامية، لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة المباشرة بين روسيا وفيتنام.

واعتبارًا من 4 يونيو ، من المقرر إطلاق رحلة إيركوتسك-هانوي التابعة لشركة “إير آيرو” للطيران.