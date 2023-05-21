بسبب مجموعة السبع .. روسيا تحذر من أزمتي غذاء وطاقة في العالم

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن آلية ضغط العقوبات التي خلقتها مجموعة السبع تسببت في أزمة غذاء وطاقة عالمية، وتعاني الدول المحتاجة من عوائق أمام توريد المنتجات من روسيا.

جاء بيان وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على قمة زعماء مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما باليابان.

وقالت الخارجية الروسية، إن “آلية الضغط الجماعي للعقوبات التي خلقتها مجموعة السبع اصبحت سبب ازمة الغذاء والطاقة العالمية .. الدول الاكثر احتياجا تعاني من الحواجز التي اقامتها دول مجموعة السبع على توريد المنتجات الغذائية الروسية".

وفي عام 2023، انتقلت رئاسة "مجموعة السبعة" إلى اليابان.

وعقدت القمة في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

وبالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقى رؤساء سبع منظمات دعوة لها: الأمم المتحدة، ووكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.