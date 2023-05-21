اتهامات خطيرة.. إجراء عاجل من روسيا بشأن المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، عن توجيه اتهامات غيابية للمدعي العام وقاضي المحكمة الجنائية الدولية اللذان أصدرا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏كانت لجنة التحقيق الروسية قد رفعت في وقت سابق، دعوى جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، وروزاريو سالفاتوري آيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز.

وقالت اللجنة الروسية: "حتى الآن، جمعت التحقيقات أدلة كافية لتوجيه الاتهام غيابيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان كريم أسد أحمد وقاضية المحكمة الجنائية الدولية روزاريو سالفاتوري أيتالا".‏

واتهمت لجنة التحقيق الروسية ‏المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الجزء 2 من المادة 299، والجزء 1 من المادة 30، وجزء من المادة 360 من المحكمة الجنائية الروسية وهو "الملاحقة الجنائية لشخص معروف ببراءته، وكذلك التحضير للهجوم على ممثل دولة أجنبية يتمتع بحماية دولية من أجل تعقيد العلاقات الدولية"، ‏وقد وضع كلاهما على قائمة المطلوبين.‏

و‏في 17 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، حيث قال بيان المحكمة الجنائية الدولية إنهم قد يكونون مسؤولين عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل والنقل غير القانوني للأطفال من المناطق من المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.