عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار لـ زيلينسكي.. جنرال أمريكي يحذر من سقوط خاركيف وأوديسا بقبضة روسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن خاركيف وأوديسا ستسقطان في قبضة روسيا نتيجة لضربة انتقامية ضد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ماكجريجور: "قريبًا جدًا، سيكون الأوكرانيون قادرين على فعل القليل للرد على تصرفات الروس" .

وأشار إلي أن الجيش الروسي سيستفيد إلى أقصى حد من صواريخه بعيدة المدى عالية الدقة وتفوقه الجوي.

وأوضح ماكجريجور، أنه لا يتوقع "حرباً خاطفة مفاجئة"، لكن "أوديسا وخاركيف ستقعان بالتأكيد تحت سيطرة موسكو".

نقطة تحول.. زيلينسكي يكشف عن لحظة حاسمة في مصير أوكرانيا

بعد سقوط باخموت.. قرار صادم من زيلينسكي يثير جدلا واسعا

وفي وقت سابق، قال مكجريجور إن الولايات المتحدة وجهت إنذارًا إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

بدوره، قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إن زيلينسكي كان يواجه نفس الكارثة على الجبهة مثل هتلر.

وفي 20 مايو، سيطر الجيش الروسي على مدينة باخموت الاستراتيجية بشكل كامل.

البنتاجون خاركيف أوديسا الدفاع الأمريكية القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

بسب أوكرانيا .. المجر تتحرك بعد تهديدات بوقف خط أنابيب النفط" دروجبا"

بأسرع وقت .. دول أوروبية تتدخل لإنهاء حرب أوكرانيا

فنزويلا تطلق اسم "جمهورية تركيا" على شارع تاريخي بالعاصمة

إعلان عاجل من السعودية بشأن الموعد النهائي لإصدار تصاريح أداء العمرة

نقطة تحول.. زيلينسكي يكشف عن لحظة حاسمة في مصير أوكرانيا

بسبب مجموعة السبع .. روسيا تحذر من أزمتي غذاء وطاقة في العالم

روسيا تنتصر .. ضابط مخابرات أمريكي يصدم أوكرانيا بعد سقوط باخموت

تركيا .. زلزال جديد يضرب أضنة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في قصر الاتحادية

مستشار الرئيس الفلسطيني: قوات الاحتلال تتحمل مسئولية تداعيات اقتحام الأقصى

تغريم فيسبوك 746 مليون يورو لإساءة استخدام معلومات المستخدم

بيان عاجل من الحكومة الفلسطينية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي هدم 57 مدرسة

مفرمة لحم.. بايدن يعلن عن خسائر كارثية للجيش الروسي في معارك باخموت

أتربة ورمال تضرب 5 مناطق.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ