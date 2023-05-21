إنذار لـ زيلينسكي.. جنرال أمريكي يحذر من سقوط خاركيف وأوديسا بقبضة روسيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن خاركيف وأوديسا ستسقطان في قبضة روسيا نتيجة لضربة انتقامية ضد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ماكجريجور: "قريبًا جدًا، سيكون الأوكرانيون قادرين على فعل القليل للرد على تصرفات الروس" .

وأشار إلي أن الجيش الروسي سيستفيد إلى أقصى حد من صواريخه بعيدة المدى عالية الدقة وتفوقه الجوي.

وأوضح ماكجريجور، أنه لا يتوقع "حرباً خاطفة مفاجئة"، لكن "أوديسا وخاركيف ستقعان بالتأكيد تحت سيطرة موسكو".

وفي وقت سابق، قال مكجريجور إن الولايات المتحدة وجهت إنذارًا إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

بدوره، قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إن زيلينسكي كان يواجه نفس الكارثة على الجبهة مثل هتلر.

وفي 20 مايو، سيطر الجيش الروسي على مدينة باخموت الاستراتيجية بشكل كامل.